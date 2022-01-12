Россия готовит внутреннюю дестабилизацию Украины, — Нуланд

Российская Федерация распространяет дезинформацию и ложь об Украине, НАТО и США, чтобы оправдать ее собственные действия, уверена заместитель госсекретаря США.

Россия приготовила саботаж и внутреннюю дестабилизацию Украины. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время брифинга во вторник, передает "Голос Америки".

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"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом (false flag) для Украины", — отметила Нуланд.

Также она подчеркнула, что Российская Федерация распространяет дезинформацию и ложь об Украине, НАТО и США, чтобы оправдать собственные действия.

Нуланд напомнила, что именно Россия выступает агрессором, тем временем как Украина заявила, что не планирует угрожать РФ.

Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа.

Со слов заместителя госсекретаря США, НАТО не представляет угрозы для Российской Федерации, но решения о членстве в НАТО принимаются только странами, стремящимися стать членами Альянса и странами-членами. Таким образом, НАТО не собирается выполнять требования России о нерасширении.

Напомним, Нуланд также заявила, что США и ЕС готовы ввести пакет "очень болезненных санкций" в отношении России, если она пойдет на эскалацию конфликта с Украиной.

Союзники сейчас обсуждают экспортные ограничения, которые будут иметь болезненный эффект для РФ, пригрозила замглавы госсекретаря.

Напомним, после переговоров в Женеве между представителями США и России, стороны заявили о неизменности позиций: ключевым требованием Москвы остаются юридические гарантии нерасширения НАТО, для США они являются неприемлемыми.

Ранее Россия заверила США, что не планирует вторгаться в Украину. Глава российской делегации на переговорах в Женеве Сергей Рябков сказал, что стягивание Россией войск к границе с Украиной не означает грядущей эскалации в регионе.

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