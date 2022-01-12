США введут "очень болезненные санкции" против России в случае вторжения в Украину, — Госдеп

Вашингтон и Брюссель, как отмечает замглавы Госдепа Виктория Нуланд, обсуждают экспортные ограничения, которые будут иметь болезненный эффект для российской экономики.

США и Евросоюз готовы ввести пакет "очень болезненных санкций" в отношении России, если она пойдет на эскалацию конфликта с Украиной. Об этом в ходе брифинга заявила замглавы Госдепа Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

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Дипломат напомнила, что именно Россия является странной-агрессором по отношению к Киеву, а не наоборот.

Виктория Нуланд в ходе брифинга подчеркнула, что США на фоне концентрации российских войск в приграничных районах с Украиной проводят консультации со своими европейскими партнерами.

"Соединенные Штаты могут принять свой собственный набор мер (санкции против РФ — ред.), Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России", — продолжила американский дипломат.

Заместитель госсекретаря США также сообщила, что у Вашингтона и Брюсселя есть общее понимание относительно того, какие новые экономические санкции нужно ввести против Москвы в случае, если Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

"Союзники обсуждают экспортные ограничения, которые будут иметь болезненный эффект для РФ", — добавила Виктория Нуланд в ходе брифинга, который состоялся 11 января.

Подытоживия, дипломат предупредила, что новый пакет санкций из-за агрессии в адрес Украины будет введен в отношении Москвы по уже отработанному сценарию.

[ + – ] США и ЕС введут "очень болезненные санкции" против России

Напомним, 31 декабря президент США Джо Байден анонсировал введение новых антироссийских санкций в случае продолжения военной агрессии против Украины. Как утверждал лидер Белого дома, Кремлю придется заплатить высокую цену за начало широкомасштабных действий. Вторжение РФ в Украину, по словам Джо Байдена, также приведет к увеличению американского военного контингента в странах Европы.

22 декабря Reuters рассказывал, какие санкции США могут ввести против РФ в случае вторжения российских войск в Украину. Ограничения, как сообщали инсайдеры, ударят не только по ключевым предприятиям России, но и по обычным гражданам. В случае вторжения в Украину, США готовы ограничить поставки смартфонов и автомобильных компонентов в РФ.