США могут ограничить поставки смартфонов в Россию в случае вторжения в Украину, — Reuters

Новые санкции Вашингтона против Москвы, как утверждают источники в Белом доме, ударят не только по ключевым предприятиям РФ, но и по простым гражданам.

Белый дом рассматривает жесткие меры для ослабления экономики РФ в случае, если Владимир Путин отдаст приказ на вторжение в Украину. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на свои источники в администрации Джо Байдена.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Новые ограничения в отношении России должны были обсудить высокопоставленные чиновники США на встрече, которая была запланирована на 21 декабря. По данным инсайдеров, дополнительные меры станут дополнением к пакету санкций, которые администрация Джо Байдена планирует ввести в случае вторжения РФ в Украину.

Один из источников сообщил, что Белый дом под жесткими ограничениями для ослабления экономики России подразумевает меры экспортного контроля, из-за которых Москву лишат доступа к промышленным и потребительским технологиям.

"Обсуждаемые меры могут приостановить для России возможность импорта смартфонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов из многих других отраслей", — продолжил инсайдер и отметил, что новые санкции ударят не только по предприятиям, но и по простым гражданам.

Перед введением жестких мер Белый дом проведет дополнительно переговоры со своими европейскими и азиатскими партнерами.

Ранее издание Daily Star предупреждало, что Россия может вторгнуться в Украину 24 декабря. По данным разведки Великобритании, Владимир Путин приурочит начало полномасштабных боевых действий против Киева к дате вторжения советских войск в Афганистан.

Издание NYT в своей публикации отмечало, что Россия готовит хакерскую атаку на критические объекты Украины. По данным журналистов, кибератаки накануне Нового года могут стать предвестником полномасштабного вторжения РФ, в связи с чем США и Великобритания направили в Киев своих экспертов по кибербезопасности.