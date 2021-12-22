США можуть обмежити постачання смартфонів до Росії в разі вторгнення в Україну, — Reuters

Нові санкції Вашингтона проти Москви, як стверджують джерела в Білому домі, вдарять не лише по ключових підприємствах РФ, а й по простих громадянах.

Білий дім розглядає жорсткі заходи для ослаблення економіки РФ у разі, якщо Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела в адміністрації Джо Байдена.

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Нові обмеження щодо Росії мали обговорити високопосадовці США на зустрічі, яка була запланована на 21 грудня. За даними інсайдерів, додаткові заходи стануть доповненням до пакету санкцій, які адміністрація Джо Байдена планує запровадити в разі вторгнення РФ до України.

Одне з джерел повідомило, що Білий дім під жорсткими обмеженнями для ослаблення економіки Росії передбачає заходи експортного контролю, через які Москву позбавлять доступу до промислових і споживчих технологій.

"Заходи, що обговорюються, можуть призупинити для Росії можливість імпорту смартфонів, ключових авіаційних і автомобільних компонентів, а також матеріалів із багатьох інших галузей", — продовжив інсайдер і зазначив, що нові санкції вдарять не тільки по підприємствах, а й по простих громадянах.

Перед введенням жорстких заходів Білий дім додатково проведе переговори зі своїми європейськими й азійськими партнерами.

Раніше видання Daily Star попереджало, що Росія може вторгнутися до України 24 грудня. За даними розвідки Великої Британії, Володимир Путін приурочить початок повномасштабних бойових дій проти Києва до дати вторгнення радянських військ до Афганістану.

Видання NYT у своїй публікації зазначало, що Росія готує атаку хакерів на критичні об'єкти України. За даними журналістів, кібератаки напередодні Нового року можуть стати провісником повномасштабного вторгнення РФ, у зв'язку з чим США та Великобританія направили до Києва своїх експертів із кібербезпеки.