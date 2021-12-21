Росія вторгнеться в Україну 24 грудня, — Daily Star

Путін приурочить наступ до дати вторгнення радянських військ до Афганістану, стверджують у британському таблоїді.

У британській розвідці впевнені, що Володимир Путін рушить війська в Україну напередодні Різдва — Святвечір. Справа в тому, що ця дата співпадає з днем вторгнення радянських військ до Афганістану, розповідає видання Daily Star, не уточнюючи джерел.

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Міністерство оборони та міністерство закордонних справ Великобританії відмовилися коментувати журналістам, які дії будуть у разі російської інтервенції.

"Немає можливості прямого військового втручання Великобританії, НАТО чи США у разі нападу Росії на Україну. Найімовірніший варіант — дипломатичні та економічні санкції", — наголосив британський полковник Річард Кемп, який командував в Афганістані контингентом британських військ.

Варто зазначити, що, незалежно від дати, багато експертів сходяться на думці, що наступ цієї зими дуже ймовірний.

"Я думаю, що головне тут — це політичний момент у вигляді готовності Білорусі (брати участь у бойових діях), тому все це співпало саме зараз", — каже Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Журналіст Іван Яковина бачить у цьому особисті мотиви, важливі для Путіна: "Володимир Путін відчуває, що його особистий час уже йде. Крім того, він не дуже високої думки про поточне керівництво України і вважає, що зараз можна це все провернути найменш болючим способом для нього самого".

Раніше Фокус повідомляв, скільки російських офіцерів і генералів знаходиться на Донбасі.

Також Фокус розповів про численні колони військової техніки, що знаходяться менше ніж за 50 км від України.