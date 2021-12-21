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Воєнний фокус Російсько-українська війна

В ГУР розповіли, скільки російських офіцерів та генералів перебуває на Донбасі (фото)

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Війська РФ
На Донбасі знаходяться від 600 до 800 російських офіцерів та генералів

Після бойових дій на Сході України, як зазначає розвідка, високопосадовці отримують державні нагороди та нові посади в армії РФ.

Від 600 до 800 російських офіцерів та генералів постійно перебувають на території окупованого Донбасу. Цю інформацію висловила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначають у відомстві, кадрові російські військові обіймають високі командні посади в 1 та 2 армійських окупаційних корпусах.

За інформацією військової розвідки, російські офіцери після бойових дій на Донбасі отримують від керівництва РФ державні нагороди і рухаються далі "кар'єрними сходами" в армії.

ГУР Міноборони як приклад наводить генерала Сергія Кузовлєва, який займався формуванням другого окупаційного корпусу на Донбасі, а після повернення додому став командувачем 20-ї (гвардійська загальновійськова армія — ред.), а пізніше — 8-ї армії РФ (гвардійська община) армія — ред.).

Більше того, пізніше генерала Сергія Кузовлєва було переведено на посаду командувача Південного військового округу ЗС РФ. У пресслужбі військової розвідки наголошують, що чинні кадрові російські офіцери очолюють бригади, полки та штаби корпусів на окупованому Донбасі.

"У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Наразі є новий командувач корпусу, який також прибув із Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно", — цитує пресслужба представника відомства Вадима Скібіцького.

Військова розвідка нагадує, що 1 та 2 армійські окупаційні корпуси були сформовані на базу батальйонних тактичних груп, які у серпні-вересні 2014 року вторглися на територію України, а до їхнього завдання входить ведення як оборонних, так і наступальних операцій проти української армії.

Генерал Кузовлєв
Генерал Сергій Кузовлєв після Донбасу став командувачем Південного військового округу ЗС РФ

Також військова розвідка попереджала, що окупанти в ОРДЛО переводять свої частини у найвищу бойову готовність.

Нагадаємо, російський суд визнав наявність армії РФ на Донбасі. Один із судів Ростова-на-Дону, розглядаючи справу про хабарництво, визнав, що російські війська воюють на Сході України. До п'яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який, на думку суду, мало не зірвав продовольчі поставки росіянам в ОРДЛО.