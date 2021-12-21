В ГУР рассказали, сколько российских офицеров и генералов находится на Донбассе (фото)

После боевых действий на Востоке Украины, как отмечает разведка, высокопоставленные военнослужащие получают государственные награды и новые должности в армии РФ.

От 600 до 800 российских офицеров и генералов постоянно находятся на территории оккупированного Донбасса. Эту информацию озвучила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Как отмечают в ведомстве, кадровые российские военные занимают высокие командные должности в 1 и 2 армейских оккупационных корпусах.

По информации военной разведки, российские офицеры после боевых действий на Донбассе получают от руководства РФ государственные награды и двигаются дальше по "карьерной лестнице" в армии.

ГУР Минобороны в качестве примера приводит генерала Сергея Кузовлева, который занимался формированием второго оккупационного корпуса на Донбассе, а по возвращению домой стал командующим 20-й (гвардейская общевойсковая армия — ред.), а позже — 8-й армии РФ (гвардейская общевойсковая ордена Ленина армия — ред.).

Более того, позже генерал Сергей Кузовлев был переведен на должность командующего Южным военным округом ВС РФ. В пресс-службе военной разведки подчеркивают, что действующие кадровые российские офицеры возглавляют бригады, полки и штабы корпусов на оккупированном Донбассе.

"В октябре-ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 АК. Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс происходит постоянно", — цитирует пресс-служба представителя ведомства Вадима Скибицкого.

Военная разведка напоминает, что 1 и 2 армейские оккупационные корпусы были сформированы на база батальонных тактических групп, которые в августе-сентябре 2014 года вторглись на территорию Украины, а в их задачу входит ведение как оборонительных, так и наступательных операций против украинской армии.

[ + – ] Генерал Сергей Кузовлев после Донбасса стал командующим Южным военным округом ВС РФ

Также военная разведка предупреждала, что оккупанты в ОРДЛО переводят свои части в высшую боевую готовность.

Напомним, российский суд признал наличие армии РФ на Донбассе. Один из судов Ростова-на-Дону, рассматривая дело о взяточничестве, признал, что российские войска воюют на Востоке Украины. К пяти годам лишения свободы приговорили мужчину, который, по мнению суда, едва не сорвал продовольственные поставки россиянам в ОРДЛО.