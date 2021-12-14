В ОРДЛО оккупанты проводят учения по приведению частей в высшую боевую готовность – разведка

Оккупанты провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Российское командование военных формирований боевиков на Донбассе проводит мероприятия по повышению готовности к выполнению задач группировки российских оккупационных войск на территории ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Так, с 6 по 10 декабря оккупанты провели учения по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.

Также с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов российских оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность мер боевой подготовки. В частности, было проведено собрание с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Российские войска на границе с Украиной

После недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина не происходит сокращение российской военной группировки у границ Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica. Зеленский считает, что Россия накапливает войска на границе, чтобы шантажировать страны Запада опасностью полномасштабного конфликта в регионе.

Когда численность российских войск увеличивается, шантаж ужесточается, настолько, что возникает страх агрессии против нашего государства или всего региона, объясняет Зеленский.

Напомним, вчера стало известно, что с мая этого года руководство Германии мешало другим странам Североатлантического альянса поставлять оружие в Украину, а аналитики из Американского Института изучения войны опубликовали варианты вторжения РФ в Украину, среди которых размещение войск в Беларуси и пробитие сухопутного коридора к оккупированному Крыму.