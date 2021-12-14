Сложнее, чем в Афганистане. Аналитики США описали варианты вторжения РФ в Украину (схема)

Существует как минимум 5 вариантов вторжения начиная от размещения войск в Беларуси для наступления, заканчивая созданием сухопутного коридора оккупированного Крыма с ОРДЛО.

Аналитики из Американского Института изучения войны (ISW) опубликовали большой анализ российских войск вокруг Украины по состоянию на декабрь 2021 года. Отчет опубликован на сайте института.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Полномасштабное вторжение России в Украину может стать самой крупной и рискованной военной операцией, которую Москва проводила когда-либо с момента вторжения в Афганистан в 1979 году. В случае начала тотальной войны России придется пойти на огромные финансовые затраты, тысячи жертв среди россиян, а также уничтоженный транспорт и авиацию. Даже если Кремль и победит во вторжении против Украины, то Путину придется восстановить разрушенные объекты, а также создать там новое правительство и силы безопасности для оккупации.

Вероятные сценарии вторжения РФ в Украину

Исходя из этого аналитики приходят к выводу, что полномасштабное вторжение России будет состоять из множества отдельных операций, почти каждая из которых может проводиться независимо от других для достижения более ограниченных целей с меньшими затратами и риском. Сценарии вторжения указаны от наиболее вероятных до наименее.

Размещение десантников и/или механизированных подразделений в одном или нескольких местах в Беларуси, которые бы поддержали наступление на Украину, а также создали бы угрозы для других стран-членов НАТО.

Открытое размещение российских механизированных, танковых и артиллерийских подразделений на неоккупированной части Донбасса

[ + – ] Пробитие сухопутного коридора через юго-восточную часть Украины с оккупированным Крымом Фото: Institute for the study of war

Выход из оккупированных территорий ОРДЛО для создания сухопутного моста, соединяющего оккупированный Россией Крым с территорией России недалеко от Ростова вдоль северной части побережья Азовского моря.

[ + – ] Сценарий захвата Одессы Фото: Institute for the study of war

Проведение воздушно-десантных и десантных операций для захвата Одессы и западного побережья Черного моря

Запуск механизированной атаки на Харьков

Роль Беларуси

Владимир Путин, скорее всего, направит войска в Беларусь. Этим он усугубит проблему, с которой НАТО сталкивается при защите стран Балтии от будущего нападения РФ. Подразделения будут по обе стороны от Сувалкского коридора — перешейка связывающего страны Балтии с Польшей. Плюс на территории Беларуси может создаваться плацдарм для будущих угроз вторжения в Украину для окружения Киева с запада.

[ + – ] Переброска войск в Беларусь Фото: Institute for the study of war

Какие подразделения сосредоточены вокруг Украины?

[ + – ] Российские части вокруг Украины Фото: Institute for the study of war

2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознаменная, ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина

4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознаменная дивизия имени Ю. В. Андропова

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия

98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября

106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная, ордена Кутузова дивизия

7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная)

144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия

3-я мотострелковая Висленская Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия

42-я гвардейская мотострелковая Евпаторийская Краснознаменная дивизия

Помимо этих дивизий, это группировка уровня корпуса в Крыму, оперативная группа российских войск в Приднестровье, 1-й и 2-й армейские корпуса на оккупированной территории Донбасса и 18-я гвардейская мотострелковая Инстербургская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия. А также отдельные части ССО и морской пехоты вместе с частями из 41-й общевойсковой Краснознаменной армии.

По итогу аналитики утверждают, что Россия, вероятнее всего, не пойдет на захват неоккупированных частей Украины. Более вероятны операция, которые "не дотягивают до полномасштабного вторжения".

Напомним, премьер Британии Джонсон провел переговоры с Путиным из-за возможного вторжения РФ в Украину. Также в США заявили, что они будут усиливать фланг НАТО в восточной части, увеличивая военное присутствие.