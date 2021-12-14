Возможное вторжение РФ в Украину: США объявили о действиях в Европе

Страны НАТО в Восточной Европе еще с 2014 года призывали США усилить военное присутствие.

США усилят свое военное присутствие на восточном фланге европейских стран НАТО в случае вторжения России в Украину. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, говорится на сайте ведомства.

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Таким образом Псаки ответила на вопрос журналистов о том, будет ли дополнительное развертывание военных сил США в Восточной Европе, если произойдет эскалация конфликта РФ и Украины.

По словам пресс-секретаря Белого дома, еще с начала войны на Донбассе многие страны-члены НАТО ждали от США гарантий и таких действий, но вопрос подошел к возможной реализации только сейчас.

Псаки отметила, что укрепление сил обсуждалось на онлайн-встрече глав государств США и России 7 декабря.

"И, безусловно, этот вопрос рассматривается, если Россия решит вторгнуться в Украину", – добавила представитель Белого дома.

Как известно, по итогам видеоконференции с главой Кремля Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что Америка не станет отправлять свои войска в Украину в случае вторжения РФ — все будет решаться дипломатическим путем.

При этом Байден высказал Путину обеспокоенность наращиванием российских военных у украинских границ и пообещал экономические и другие меры от США и союзников в случае нападения на Украину. Примечательно, что после разговора лидеров из положений американского бюджета на следующий год исчезли санкции против "Северного потока-2".