Можливе вторгнення РФ в Україну: США оголосили про дії в Європі

Країни НАТО у Східній Європі ще з 2014 року закликали США посилити військову присутність.

США посилять свою військову присутність на східному фланзі європейських країн НАТО в разі вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила представниця Білого дому Джен Псакі, йдеться на вебсайті відомства.

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Так, Псакі відповіла на запитання журналістів про те, чи буде додаткове розгортання військових сил США у Східній Європі, якщо відбудеться ескалація конфлікту РФ та України.

За словами прессекретарки Білого дому, ще з початку війни на Донбасі багато країн-членів НАТО чекали від США гарантій і таких дій, але питання підійшло до можливої реалізації лише зараз.

Псакі зазначила, що зміцнення сил обговорювалося на онлайн-зустрічі глав держав США та Росії 7 грудня.

"І, безперечно, це питання розглядається, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну", — додала представниця Білого дому.

Як відомо, за підсумками відеоконференції з главою Кремля Володимиром Путіним президент США Джо Байден заявив, що Америка не відправлятиме свої війська в Україну в разі вторгнення РФ — все вирішуватиметься дипломатичним шляхом.

При цьому Байден висловив Путіну занепокоєння нарощуванням російських військових біля українських кордонів і пообіцяв економічні й інші заходи від США та союзників у разі нападу на Україну. Варто зазначити, що після розмови лідерів із положень американського бюджету наступного року зникли санкції проти "Північного потоку-2".