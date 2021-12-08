США не відправлятимуть свої війська в Україну у разі вторгнення РФ, — Байден

Глава Білого дому розповів про плани створити нові дипломатичні канали, які допоможуть врегулювати конфлікт.

США не відправлятимуть свої війська в Україну для захисту нашої країни від вторгнення Росії. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив Джо Байден, коментуючи вчорашню відеоконференцію з Володимиром Путіним.

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За словами голови Білого дому, незабаром можуть з'явитись нові дипломатичні канали для врегулювання збройного конфлікту та ситуації біля українських кордонів.

Водночас президент США заявив, що Вашингтон не розглядає можливість перекидання американських військ в Україну для відображення можливої широкомасштабної агресії з боку РФ.

"Це не обговорюється (перекидання військ США в Україну — ред.). У нас є моральне зобов'язання та юридичне зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО, якщо вони будуть атаковані відповідно до статті 5, це священне зобов'язання. Це зобов'язання не поширюється на… Україну", — Заявив Джо Байден, виступаючи перед журналістами.

Як зазначив президент США, під час переговорів з Володимиром Путіним він був прямолінійним і попередив про серйозні наслідки для РФ і про нові санкції, яких глава Кремля "ніколи ще не бачив".

Під час відеоконференції Джо Байден також передав послання президентові Росії про можливе збільшення військової присутності США в Європі та забезпечення Києва оборонними засобами, якщо Москва зважиться на вторгнення в Україну. Подібні кроки, на думку американського президента, мають запевнити союзників у НАТО у незмінній підтримці з боку Білого дому.

Нагадаємо, 7 грудня відбулася відеоконференція Джо Байдена та Володимира Путіна, під час якої президенти США та Росії мали обговорити можливе вторгнення РФ в Україну, ситуацію на російсько-українському кордоні та розширення НАТО.

Після завершення відеоконференції Джо Байдена та Володимира Путіна з оборонного бюджету США зникли санкції проти трубопроводу "Північний потік – 2" та оточення російського президента. У документі також передбачено виділення $4 млрд Україні на захист від можливого вторгнення армії РФ і ще $300 млн як військова допомога Києву.

Після переговорів Джо Байден заявляв, що попередив Володимира Путіна про серйозні економічні наслідки, якщо Росія вирішиться на вторгнення в Україну. Крім цього, президенти США та РФ домовилися створити спецструктуру щодо вступу України до НАТО. За словами Путіна, створення структури під час переговорів запропонував саме Джо Байден.

Також Фокус у своїй статті підбивав підсумки відеоконференції Джо Байдена та Володимира Путіна, і розбирався, що робити Україні, поки Росія та США "танцюють танго".