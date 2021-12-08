Байден і Путін домовилися створити спецструктуру щодо вступу України до НАТО: що це означає

Таку ідею сформулював особисто Байден, а Путін із нею погодився.

Президент США Джо Байден на відеозустрічі з російським колегою Володимиром Путіним запропонував створити спецструктуру з обговорення безпеки та членства України в НАТО. Про це Путін розповів на пресконференції 8 грудня після спілкування з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Події транслювало російське агентство ТАСС у YouTube.

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Таку ідею сформулював особисто Байден, а Путін із нею погодився. Росія протягом тижня представить США пропозиції у сфері безпеки, тому говорити про утримання ще зарано, сказав президент РФ.

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Питання вступу України до НАТО викликає "підвищений та законний інтерес" з боку російської, європейської та міжнародної громадськості, додав Путін.

"Ми, звісно, зробимо це максимально публічно", – пообіцяв голова Кремля.

Путін назвав розширення НАТО на схід за рахунок України, "одним із ключових питань забезпечення безпеки Росії на середньострокову та стратегічну перспективу".

"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін і не підривати безпеку інших країн, у цьому випадку – Росії", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, що вчора Байден розмовляв з Путіним у форматі відеозустрічі по захищеному урядовому зв'язку.

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Президент США попередив Путіна про рішучі економічні санкції та інші заходи, якщо Росія посилить напруженість на кордоні з Україною.

Примітно, що після переговорів Путіна та Байдена з проєкту військового бюджету США викреслили пункт про санкції щодо газопроводу "Північний потік – 2".

У МЗС України вважають, що Байден надіслав Путіну чіткі та сильні сигнали щодо ескалації військової ситуації на кордоні з Україною та у регіоні.