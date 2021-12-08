Байден и Путин договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО: что это значит

Президент России считает вопрос расширения НАТО на востоке одной из проблем безопасности в стратегической перспективе и подчеркнул, что вступление Украины в Альянс вызывает интерес международной общественности.

Президент США Джо Байден на видеовстрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции 8 декабря после общения с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Событие транслировало российское агентство ТАСС в YouTube.

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Такую идею сформулировал лично Байден, а Путин с ней согласился. Россия в течение недели представит США предложения в сфере безопасности, поэтому говорить о содержании еще рано, сказал президент РФ.

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Вопрос вступления Украины в НАТО вызывает "повышенный и законный интерес" со стороны российской, европейской и международной общественности, добавил Путин.

"Мы, конечно, сделаем это максимально публично", – пообещал глава Кремля.

Путин назвал расширение НАТО на восток за счет Украины, "одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и стратегическую перспективу".

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России", – заключил президент РФ.

Напомним, что вчера Байден беседовал с Путиным в формате видеовстречи по защищенной правительственной связи.

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Президент США предупредил Путина о решительных экономических санкциях и других мерах, если Россия усилит напряженность на границе с Украиной.

Примечательно, что после переговоров Путина и Байдена из проекта военного бюджета США вычеркнули пункт о санкциях по газопроводу "Северный поток – 2".

В МИД Украины полагают, что Байден послал Путину четкие и сильные сигналы по поводу эскалации военной ситуации на границе с Украиной и в регионе.