Переговоры Путина и Байдена завершились: о чем разговаривали лидеры РФ и США

Общение президентов длилось более двух часов. Встреча проходила в закрытом режиме.

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина по телемосту завершились, они длились более двух часов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Беседовали президенты по закрытому каналу видеосвязи, отметило "РИА-Новости". Вначале журналистам показали первые кадры общения, где президенты приветствовали друг друга.

Далее диалог продолжился в закрытом режиме.

Разговор в формате видеоконференции принципиально ничем не отличался от очной встречи, добавило агентство "Интерфакс". Другие подробности пока неизвестны.

Во время общения Путин пребывал в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Белом доме в Вашингтоне. Двое президентов должны были обсудить "самый широкий круг вопросов", в том числе ситуацию на границе РФ и Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

В Кремле не ожидали особого прорыва в отношениях РФ и США после онлайн-встречи Байдена и Путина. "Это рабочий разговор в очень сложный период", — говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Украине придерживались аналогичного мнения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал "не ожидать прорывов" по итогам онлайн-встречи двух президентов.