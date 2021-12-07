Видеовстреча Путина и Байдена началась: какие вопросы обсудят президенты РФ и США

Повестка встречи двух лидеров насыщенная, поэтому разговор может затянуться. Главные темы – военная напряженность на границе РФ и Украины и продвижение НАТО на восток.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры по видеосвязи. Об этом сообщило российское агентство РБК.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Главы двух государств говорят по защищенному каналу видеосвязи, он используется впервые. Ее создали "еще при предыдущих администрациях", но до сегодняшнего дня она бездействовала.

Путин пребывает в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Белом доме в Вашингтоне.

Президент России с улыбкой поприветствовал американского коллегу. Байден заявил, что рад снова встретиться с Путиным. Он пожалел, что не смог встретиться с президентом РФ лично и надеется на это в будущем.

Сколько времени займет встреча, пока неизвестно. Учитывая насыщенность повестки, она может продлиться долго. Саммит Путина и Байдена в Женеве, который состоялся 16 июня этого года, длился около четырех часов.

По сведениям "РИА-Новости", президенты обсудят "самый широкий круг вопросов", включая напряженность на границе РФ и Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

Перед началом встречи стороны не назвали состав участников. Диалог может пройти в формате "один на один" и в расширенном составе. В этом случае подключатся представители министерств и структур, которые ведут обсуждаемые вопросы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что перед каждым разговором с Байденом Путин совещается с профильными чиновниками.

"Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России", — подчеркнул он.

Напомним, что в Кремле не надеются на особый прорыв в отношениях двух стран после беседы Байдена и Путина. "Это рабочий разговор в очень сложный период", — комментировал предстоящие итоги встречи Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба соглашался с Песковым и призывал "не ожидать прорывов" от онлайн-встречи двух президентов.

Фокус до этого писал, что США могут инициировать отключение России от межбанковской системы SWIFT, если она вторгнется в Украину. По информации журналистов, Штаты могут перебросить дополнительные войска в Восточную Европу, если Россия усилит напряжение.