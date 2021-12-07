Видеовстреча Путина и Байдена началась: какие вопросы обсудят президенты РФ и США
Повестка встречи двух лидеров насыщенная, поэтому разговор может затянуться. Главные темы – военная напряженность на границе РФ и Украины и продвижение НАТО на восток.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры по видеосвязи. Об этом сообщило российское агентство РБК.
Главы двух государств говорят по защищенному каналу видеосвязи, он используется впервые. Ее создали "еще при предыдущих администрациях", но до сегодняшнего дня она бездействовала.
Путин пребывает в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Белом доме в Вашингтоне.
Президент России с улыбкой поприветствовал американского коллегу. Байден заявил, что рад снова встретиться с Путиным. Он пожалел, что не смог встретиться с президентом РФ лично и надеется на это в будущем.
Сколько времени займет встреча, пока неизвестно. Учитывая насыщенность повестки, она может продлиться долго. Саммит Путина и Байдена в Женеве, который состоялся 16 июня этого года, длился около четырех часов.
По сведениям "РИА-Новости", президенты обсудят "самый широкий круг вопросов", включая напряженность на границе РФ и Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу Путина о гарантиях безопасности.
Перед началом встречи стороны не назвали состав участников. Диалог может пройти в формате "один на один" и в расширенном составе. В этом случае подключатся представители министерств и структур, которые ведут обсуждаемые вопросы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что перед каждым разговором с Байденом Путин совещается с профильными чиновниками.
"Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России", — подчеркнул он.
Напомним, что в Кремле не надеются на особый прорыв в отношениях двух стран после беседы Байдена и Путина. "Это рабочий разговор в очень сложный период", — комментировал предстоящие итоги встречи Песков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба соглашался с Песковым и призывал "не ожидать прорывов" от онлайн-встречи двух президентов.
Фокус до этого писал, что США могут инициировать отключение России от межбанковской системы SWIFT, если она вторгнется в Украину. По информации журналистов, Штаты могут перебросить дополнительные войска в Восточную Европу, если Россия усилит напряжение.