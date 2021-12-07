Відеозустріч Путіна та Байдена розпочалася: які питання обговорять президенти РФ та США

Порядок денний зустрічі двох лідерів насичений, тому розмова може затягнутися. Головні теми – військова напруженість на кордоні РФ і України та просування НАТО на схід.

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін розпочали переговори з відеозв'язку. Про це повідомило російське агентство РБК.

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Глави двох держав говорять захищеним каналом відеозв'язку, він використовується вперше. Його створили "ще за попередніх адміністрацій", але до сьогодні він не діяв.

Путін перебуває у своїй резиденції в Сочі, а Байден – у Білому домі у Вашингтоні.

Президент Росії з усмішкою привітав американського колегу. Байден заявив, що радий знову зустрітися з Путіним. Він пожалкував, що не зміг зустрітися з президентом РФ особисто та сподівається на це в майбутньому.

Скільки часу займе зустріч, поки що невідомо. Враховуючи насиченість повістки, вона може тривати довго. Саміт Путіна та Байдена в Женеві, який відбувся 16 червня цього року, тривав близько чотирьох годин.

За даними "РІА-Новини", президенти обговорять "найширше коло питань", включаючи напруженість на кордоні РФ і України, просування НАТО на схід та ініціативу Путіна щодо гарантій безпеки.

Перед початком зустрічі сторони не назвали складу учасників. Діалог може пройти у форматі "один на один" і в розширеному складі. У цьому випадку підключаться представники міністерств і структур, які ведуть обговорювані питання.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що перед кожною розмовою з Байденом Путін радиться з профільними чиновниками.

"Усі фігуранти наших двосторонніх відносин нинішнього етапу постійно на зв'язку з президентом Росії", — наголосив він.

Нагадаємо, що в Кремлі не сподіваються на особливий прорив у відносинах двох країн після бесіди Байдена та Путіна. "Це робоча розмова в дуже складний період", — коментував майбутні підсумки зустрічі Пєсков.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погоджувався з Пєсковим і закликав "не чекати на прориви" від онлайн-зустрічі двох президентів.

Фокус до цього писав, що США можуть ініціювати відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT, якщо вона вторгнеться в Україну. За інформацією журналістів, Штати можуть перекинути додаткові війська до Східної Європи, якщо Росія посилить напругу.