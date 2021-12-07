"Не чекайте на прориви". Кремль прокоментував переговори Путіна та Байдена словами Кулеби

Прессекретар президента РФ Пєсков назвав майбутню бесіду лідерів двох країн "робочою розмовою в дуже складний період".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав "не чекати на прориви" від переговорів Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом, наголосивши, що це "робоча розмова". Про це представник Кремля заявив у вівторок, 7 грудня, повідомляє агентство ТАСС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється в дуже складний період", — сказав прессекретар російського лідера.

Водночас Пєсков зазначив, що саме рішення провести переговори говорить про те, що президенти США та РФ не мають наміру "заводити справу в глухий кут".

Представник Кремля також заявив, що останнім часом звучить "дуже багато емоційних заяв", а ЗМІ публікують велику кількість "качок і вкидів". Так він прокоментував ситуацію, що склалася на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ в Україну, "просування НАТО на Схід" і "червоних ліній", які для себе у зв'язку з цим бачить Кремль, повідомили журналісти.

"Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. Але ми маємо свої занепокоєння, маємо свої червоні лінії", — додав прессекретар президента Росії.

Також Пєсков прокоментував заяву Байдена про те, що керівництво Сполучених Штатів не визнаватиме жодних "червоних ліній" із боку Росії: "У тому числі й ця тема обговорюватиметься".

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним відбудуться сьогодні, 7 грудня, у форматі відеоконференції. Лідери двох країн зосередяться на темі України через зростання загрози вторгнення з боку РФ. Після закінчення переговорів Байден обговорить їх із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що в понеділок, 6 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також порадив "не чекати якихось проривів" від онлайн-зустріч президентів США та Росії.

"Я думаю, що кожна сторона заявить своє максималістське бачення, а потім уже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація", — сказав глава МЗС в ефірі програми "Свобода слова".

[ + – ] Кулеба про можливість "прориву" за підсумками переговорів Путіна та Байдена

Раніше Фокус писав, що США можуть ініціювати відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення держави-агресора в Україну. Крім цього, Штати, за даними журналістів, можуть перекинути додаткові війська до Східної Європи, якщо РФ почне ескалацію.