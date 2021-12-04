Обговорять ситуацію в Україні: розкрито дату та деталі переговорів Байдена з Путіним

У Білому домі заявили, що під час розмови президент США висловить стурбованість у зв'язку з нарощуванням військ на українському кордоні та нагадає про підтримку Києва.

7 грудня президент США Джо Байден зв'яжеться із російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити Україну та інші теми. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на джерела у Білому Домі та Кремлі.

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Президенти планують скористатися захищеним каналом відеозв'язку. Головною темою переговорів стане напружена ситуація на українському кордоні. Джо Байден заявить про занепокоєння щодо стягування військ на території Росії і нагадає про те, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Крім того, Джо Байден та Володимир Путін обговорять двосторонні відносини та виконання домовленостей, досягнутих на саміті у Женеві у червні 2021 року. Американський президент порушить питання стратегічної стабільності, кіберпростору та інших регіонів світу.

Прес-секретар адміністрації Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив агентству "РИА Новости", що розмова має відбутися саме 7 грудня. За його словами, президенти самі визначать час, необхідний для обговорення всіх питань.

Напередодні, 3 грудня, Джо Байдан заявив про підготовку низки ініціатив, покликаних утримати Кремль від вторгнення в Україну. Він не повідомив подробиць, проте адміністрація обговорила із європейськими партнерами запровадження додаткових санкцій проти РФ.

Раніше експерти припустили, що Джо Байден має намір показати Володимиру Путіну "ціну вторгнення" в Україну. Зараз влада США розглядає різні варіанти стримування російської агресії, включаючи додаткову військову допомогу українській армії та запровадження економічних санкцій.

Під час женевського саміту в червні Джо Байден осоромився, переплутавши Володимира Путіна з Дональдом Трампом, колишнім президентом США. Він швидко усвідомив своє застереження і вирішив змінити тему своєї промови.