Обсудят ситуацию в Украине: раскрыта дата и детали переговоров Байдена с Путиным

В Белом доме заявили, что в ходе разговора президент США выразит обеспокоенность в связи с наращиванием войск на украинской границе и напомнит о поддержке Киева.

7 декабря президент США Джо Байден свяжется с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить Украину и другие темы. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом Доме и Кремле.

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Президенты планируют связаться по защищенному каналу видеосвязи. Главной темой переговоров станет напряженная ситуация на украинской границе. Джо Байден заявит о беспокойстве по поводу стягивания войск на территории России и напомнит о том, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Джо Байден и Владимир Путин обсудят двусторонние отношения и выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве в июне 2021 года. Американский президент поднимет вопросы стратегической стабильности, киберпространства и других регионов мира.

Пресс-секретарь администрации Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил агентству "РИА Новости", что разговор должен состояться именно 7 декабря. По его словам, президенты сами определят время, необходимое для обсуждения всех вопросов.

Накануне, 3 декабря, Джо Байдан заявил о подготовке ряда инициатив, призванных удержать Кремль от вторжения в Украину. Он не сообщил подробностей, однако Администрация обсудила с европейскими партнерами введение дополнительных санкций против РФ.

Ранее эксперты предположили, что Джо Байден собирается показать Владимиру Путину "цену вторжения" в Украину. Сейчас власти США рассматривают разные варианты сдерживания российской агрессии, включая дополнительную военную помощь украинской армии и введение экономических санкций.

Во время женевского саммита в июне Джо Байден оконфузился, перепутав Владимира Путина с Дональдом Трампом, бывшим президентом США. Он быстро осознал свою оговорку и решил сменить тему своей речи.