Байден попал в конфуз после саммита, перепутав Путина с Трампом (видео)

Инцидент произошел во время пресс-конференции. Осознав свою ошибку, американский президент решил сразу сменить тему.

Президент США Джо Байден оговорился после саммита с Владимиром Путиным, который проходил в Женеве.

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Курьезный момент произошел во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации.

Конфуз случился, когда Джо Байден называл цель проведения саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

Лидер Белого дома обмолвился, назвав президента Владимира Путина Дональдом Трампом.

"Я посмотрел фрагмент трансляции (пресс-конференции — ред.) Трампа…Путина", — заявил Джо Байден перед журналистами. Осознав свою ошибку, он решил сменить тему.

Отметим, что похожий инцидент произошел во время саммита "Большой семерки". Тогда президент США Джо Байден комментировал возможное расширение сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, и перепутал название стран.

"Мы можем работать вместе с Россией. Например в Ливии", — заявил Джо Байден на саммите G7.

Один из журналистов попросил помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана объяснить, что Джо Байден подразумевал под "сотрудничеством" Соединенных Штатов и России в Ливии.

Советник лидера Белого дома заявил, что Джо Байден говорил о взаимодействии США и России на территории Сирии, где продолжается гражданская война.

Ранее Фокус рассказывал, что Джо Байден обсудил с Путиным войну на Донбассе. По словам президента США, Вашингтон непоколебимо продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также Фокус сообщал, что Джо Байден пригрозил России в случае смерти Алексея Навального. По его словам, смерть оппозиционера Алексея Навального "будет иметь разрушительные последствия для России".