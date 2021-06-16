"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и целостности Украины", - Байден

По его словам, конфликт на Донбассе должен быть урегулирован в рамках Минских договоренностей, а Россия "не должна диктовать миру".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на саммите с Владимиром Путиным обсудили войну на Востоке Украины.

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Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Женеве.

По его словам, он договорился с президентом Российской Федерации продолжать дипломатические усилия по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в рамках Минских договоренностей.

Джо Байден отметил, что на саммите Владимиру Путину передал месседж о том, что "Россия не должна диктовать миру".

Что касается Украины, то Соединенные Штаты непоколебимо продолжат поддерживать территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - подчеркнул Джо Байден во время пресс-конференции по итогам саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

На своей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что вопрос членства Украины в НАТО косвенно затрагивался на саммите, но "там нечего обсуждать".

Ранее Фокус сообщал, что РФ готова содействовать выполнению Минских договоренностей. По словам Владимира Путина, в ходе переговоров с Джо Байденом они затрагивали Украину. Он отметил, что Москва готова содействовать выполнению договоренностей, но Киев "хочет вернуть контроль над Донбассом другим путем".

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский опасался саммита Байдена и Путина в Женеве. Его опасения были вызваны тем, что во время переговоров лидеров РФ и США будет мало конкретики по важным для Украины вопросам.