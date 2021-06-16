"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету й цілісності України", — Байден

За його словами, конфлікт на Донбасі повинен бути врегульований в рамках Мінських домовленостей, а Росія "не повинна диктувати світу".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на саміті з Володимиром Путіним обговорили війну на Сході України.

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Про це глава Білого дому повідомив на пресконференції за підсумками переговорів із Володимиром Путіним у Женеві.

За його словами, він домовився з президентом Російської Федерації продовжувати дипломатичні зусилля з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі в рамках Мінських домовленостей.

Джо Байден зазначив, що на саміті Володимиру Путіну передав меседж про те, що "Росія не повинна диктувати світу".

Що стосується України, то Сполучені Штати непохитно продовжать підтримувати територіальну цілісність й суверенітет нашої країни.

"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля в рамках Мінських домовленостей", — підкреслив Джо Байден під час пресконференції за підсумками саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

На своїй пресконференції Володимир Путін заявив, що питання членства України в НАТО побічно порушувалося на саміті, але "там немає чого обговорювати".

Раніше Фокус повідомляв, що РФ готова сприяти виконанню Мінських домовленостей. За словами Володимира Путіна, під час переговорів із Джо Байденом вони зачіпали Україну. Він зазначив, що Москва готова сприяти виконанню домовленостей, але Київ "хоче повернути контроль над Донбасом іншим шляхом".

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський побоювався саміту Байдена та Путіна в Женеві. Його побоювання були викликані тим, що під час переговорів лідерів РФ та США буде мало конкретики щодо важливих для України питань.