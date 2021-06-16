Байден згоден, що ситуацію в Україні потрібно врегулювати за допомогою Мінських угод, — Путін

Президент РФ заявив, що Москва готова сприяти виконанню домовленостей, однак, за його словами, Київ хоче повернути контроль над Донбасом "іншим шляхом".

Президент РФ Володимир Путін під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським лідером Джо Байденом, яка відбулася 16 червня в Женеві, зазначив, що під час переговорів вони обговорювали тему України.

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За словами російського лідера, питання вступу України в НАТО вони торкалися лише "мазком".

Також Путін підкреслив, що Байден погодився з тим, що в основі врегулювання ситуації на південному сході України, на Донбасі, повинні лежати Мінські угоди.

Президент РФ зазначив, що в них щодо України лише одне зобовʼязання: "сприяти реалізації цих угод". І, за його словами, якщо Київ готовий дотримуватися їх, то вони готові піти цим шляхом.

Він підкреслив, що два головні пункти Мінських угод — це зміни до Конституції України і передавання контролю над кордоном після місцевих виборів на Донбасі. Однак, стверджує Путін, Київ хоче зробити інакше, спершу повернувши кордон, а через три місяці провести вибори. І, за словами президента РФ, це не відповідає Мінським угодами.

[ + – ] Пресконференція Путіна за підсумками зустрічі з Байденом у Женеві (відео)

Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом. Варто зазначити, що під час привітання саме Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання.

Перед початком закритої частини спілкування президент РФ подякував американському колезі за ініціативу про зустріч, а той, зі свого боку, назвав їхні країни "великими державами".

Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.