"Борт №1" уже в Женеві: Байден прилетів на зустріч із Путіним (фото)

Перед зустріччю з президентом РФ, глава Білого дому має намір провести переговори з лідером Швейцарії Гі Пармеленом.

Президент США Джо Байден прилетів до Женеви (Швейцарія), де на завтра заплановані його переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про це інформує ТАСС, посилаючись на преспул Білого дому.

[ + – ] "Борт №1" летить до Женеви

Пізніше з'явилася інформація, що літак американського лідера приземлився в аеропорту Женеви.

[ + – ] Літак президента США

Раніше повідомлялося, що зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна в Женеві 16 червня розпочнеться о 13:00. Путін прилетить до Женеви вранці й першим приїде на віллу La Grange, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім туди приїде Байден.

Це буде перший американо-російський саміт із моменту переговорів Путіна з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року.

Також відомо, що Байден відмовився від спільної пресконференції після зустрічі з Путіним. Повідомляючи про це, представник Білого дому заявив, що формат індивідуального спілкування "з вільною пресою" є найбільш підходящим.

Фокус аналізував, про що можуть говорити Байден із Путіним у Женеві.