"Борт №1" уже в Женеві: Байден прилетів на зустріч із Путіним (фото)
Перед зустріччю з президентом РФ, глава Білого дому має намір провести переговори з лідером Швейцарії Гі Пармеленом.
Президент США Джо Байден прилетів до Женеви (Швейцарія), де на завтра заплановані його переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує ТАСС, посилаючись на преспул Білого дому.
Пізніше з'явилася інформація, що літак американського лідера приземлився в аеропорту Женеви.
Раніше повідомлялося, що зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна в Женеві 16 червня розпочнеться о 13:00. Путін прилетить до Женеви вранці й першим приїде на віллу La Grange, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім туди приїде Байден.
Це буде перший американо-російський саміт із моменту переговорів Путіна з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року.
Також відомо, що Байден відмовився від спільної пресконференції після зустрічі з Путіним. Повідомляючи про це, представник Білого дому заявив, що формат індивідуального спілкування "з вільною пресою" є найбільш підходящим.
Фокус аналізував, про що можуть говорити Байден із Путіним у Женеві.