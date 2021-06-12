Байден заранее отказался от совместной пресс-конференции с Путиным в Женеве

Пресс-секретарь Путина заявил, что отказ США от совместного общения с журналистами "ни о чем не говорит".

Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, такой формат общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим.

"Персональная пресс-конференция – это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече. Как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и тех, где у нас есть серьезные опасения", – сказал представитель Байдена.

Заявление США об отсутствие планов проведения совместной пресс-конференции президентов России и США по итогам саммита в Женеве не говорит об отсутствии высоких ожиданий от этой встречи. Об этом агентству ТАСС сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что проведение отдельной пресс-конференции – "это практика американской стороны". "Президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ", – заверил Песков.

Ранее в Кремле и Белом доме сообщали, что лидеры двух стран расскажут об итогах саммита представителям СМИ. Совместную пресс-конференцию ни одна из стран не подтверждала, но ранее и не исключала.

Напомним, комментируя слова президента США Джо Байдена, который согласился с утверждением, что Путин убийца, президент РФ в интервью телеканалу NBC сказал, что "таких обвинений слышал десятки". "С теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом", – пояснил Путин.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.