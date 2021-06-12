Байден заздалегідь відмовився від спільної пресконференції з Путіним у Женеві

Прессекретар Путіна заявив, що відмова США від спільного спілкування з журналістами "ні про що не говорить".

Президент США Джо Байден проведе окрему пресконференцію після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву представника Білого дому.

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За його словами, такий формат спілкування "з вільною пресою" є найбільш підходящим.

"Персональна пресконференція — це відповідний формат, щоб чітко повідомити вільну пресу про теми, які були підняті на зустрічі. Як з точки зору областей, в яких ми можемо домовитися, так і тих, де у нас є серйозні побоювання", — сказав представник Байдена.

Заява США про відсутність планів проведення спільної пресконференції президентів Росії і США за підсумками саміту у Женеві не говорить про відсутність високих очікувань від цієї зустрічі. Про це агентству ТАСС сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що проведення окремої пресконференції — "це практика американської сторони". "Президент Путін по завершенні переговорів вийде до кремлівського пулу і інших ЗМІ", — запевнив Пєсков.

Раніше в Кремлі та Білому домі повідомляли, що лідери двох країн розкажуть про підсумки саміту представникам ЗМІ. Спільну пресконференцію жодна з країн не підтверджувала, але раніше і не виключала.

Нагадаємо, коментуючи слова президента США Джо Байдена, який погодився з твердженням, що Путін вбивця, президент РФ в інтерв'ю телеканалу NBC сказав, що "таких звинувачень чув десятки". "З тими людьми, з якими ми працюємо, сперечаємося на міжнародній арені, ми не жених і наречена, не клянемося один одному у вічній любові і дружбі. Ми партнери і в чомусь змагаємося один з одним", — пояснив Путін.

Путін і Байден зустрінуться в Женеві 16 червня. Це буде перший американо-російський саміт з моменту переговорів Путіна з Трампом в Гельсінкі в липні 2018 року.