Путин ответил на вопрос, как он относится к тому, что Байден считает его убийцей

Президент России сказал, что политики друг другу "не жених и невеста", а партнеры и соперники, поэтому он привык к выпадам в свой адрес.

"С теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом", – сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

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Комментируя слова президента США Джо Байдена, который согласился с утверждением, что Путин убийца, он сказал, что "таких обвинений слышал десятки". "Я привык к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет", – подчеркнул президент РФ.

Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. Он допустил, что у Байдена могут быть "некоторые преимущества, некоторые недостатки". Но выразил надежду, что "со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов".

Полная версия интервью должна быть показана телеканалом NBC 14 июня.

Напомним, Байден в марте в интервью телекомпании ABC, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Тогда Путин ответил на реплику Байдена словами "Кто как обзывается, тот сам так называется".

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.