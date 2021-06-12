Путін відповів на питання, як він ставиться до того, що Байден вважає його вбивцею

Президент Росії сказав, що політики один одному "не жених і наречена", а партнери і суперники, тому він звик до випадів на свою адресу.

"З тими людьми, з якими ми працюємо, сперечаємося на міжнародній арені, ми не жених і наречена, не клянемося один одному у вічній любові і дружбі. Ми партнери і в чомусь змагаємося один з одним", — сказав президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

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Коментуючи слова президента США Джо Байдена, який погодився з твердженням, що Путін вбивця, він сказав, що "таких звинувачень чув десятки". "Я звик до атак з різних сторін, з дуже багатьох приводів, різної якості і гостроти. Мене це не дивує", — підкреслив президент РФ.

Путін констатував, що Байден є кар'єрним політиком. Він допустив, що у Байдена можуть бути "деякі переваги, деякі недоліки". Але висловив надію, що "з боку чинного президента США не буде імпульсивних кроків".

Повна версія інтерв'ю повинна бути показана телеканалом NBC 14 червня.

Нагадаємо, Байден в березні в інтерв'ю телекомпанії ABC, зокрема, заявив, що російське керівництво повинне буде "заплатити ціну" в зв'язку з спробами втручання в американські вибори. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна вбивцею.

Тоді Путін відповів на репліку Байдена словами "Хто як обзивається, той сам так називається".

Путін і Байден зустрінуться в Женеві 16 червня. Це буде перший американо-російський саміт з моменту переговорів Путіна з Трампом в Гельсінкі у липні 2018 року.