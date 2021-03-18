Путин ответил Байдену: "Кто как обзывается, тот сам так называется"

Президент РФ также пожелал своему американскому коллеге "быть здоровым".

Владимир Путин прокомментировал интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей".

"Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы", – завил президент России в ходе видеоконференции с общественностью оккупированных Крыма и Севастополя.

Путин отметил, что желает Байдену здоровья "без иронии и без шуток".

Затем он добавил, что если говорить по этой теме шире, то "в истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся в зеркало. Мы всегда там видим себя".

То есть перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем являемся по сути, пояснил Путин.

Затем он сказал, что в его детстве в дворовых спорах часто можно было услышать фразу "Кто как обзывается, тот сам так называется"." И это не просто детская поговорочка или шутка. В ней заложен очень глубокий психологический смысл. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И исходя из этого оцениваем его действия", – еще раз пояснил президент РФ.

После этого Путин добавил: "Что касается американского истеблишмента, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом. Затем последовал большой и тяжелый период рабовладения, очень жестокий. И все это идет по истории до сегодняшнего дня, сопровождает жизнь США. Иначе откуда бы взялось движением BLM?"

О рабстве (крепостном праве) на территории Российской империи, и о методах захвата Московским государством, например, территории Сибири и Средней Азии президент РФ ничего не сказал.

Отметим, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

Кроме того, Российская Федерация вызвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".