Путін відповів Байдену: "Хто як обзивається, той сам так називається"

Президент РФ також побажав своєму американському колезі "бути здоровим".

Володимир Путін прокоментував інтерв'ю президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, у якому той ствердно відповів на запитання, чи вважає він президента Росії "вбивцею".

"Що б я йому відповів? Я б сказав йому: "Будьте здорові", — завив президент Росії в ході відеоконференції з громадськістю окупованих Криму і Севастополя.

Путін зазначив, що бажає Байдену здоров'я "без іронії і без жартів".

Потім він додав, що якщо говорити по цій темі ширше, то "в історії кожного народу, кожної держави багато дуже важких, дуже драматичних і кривавих подій. Але коли ми оцінюємо інших людей, або коли оцінюємо навіть інші держави, інші народи, ми завжди ніби виглядаємо в дзеркало. Ми завжди там бачимо себе".

Тобто перекладаємо на іншу людину те, чим ми самі дихаємо, чим є по суті, пояснив Путін.

Потім він сказав, що в його дитинстві у дворових суперечках часто можна було почути фразу "Хто як обзивається, той сам так називається". "І це не просто дитяча примовка чи жарт. У ній закладений дуже глибокий психологічний сенс. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що вона така ж, як і ми. І виходячи з цього, оцінюємо її дії", — ще раз пояснив президент РФ.

Після цього Путін додав: "Що стосується американського істеблішменту, правлячого класу, то його свідомість складалася у відомих і досить непростих умовах. Адже освоєння європейцями американського континенту було пов'язано з винищенням місцевого населення, з геноцидом. Потім був великий і важкий період рабовласництва, дуже жорстокий. І все це йде з історії до сьогодні, супроводжує життя США. Інакше звідки б взявся рух BLM?"

Про рабство (кріпосне право) на території Російської імперії, і про методи захоплення Московською державою, наприклад, території Сибіру і Середньої Азії президент РФ нічого не сказав.

Зазначимо, що 17 березня було опубліковано інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Крім того, Російська Федерація викликала свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин із США".