Байден назвал Путина "убийцей": в Кремле отреагировали на слова президента США
В Москве уверены, что Джо Байден не хочет налаживать отношения с Россией.
Высказывание американского президента Джо Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, являются "очень плохими".
Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
По его мнению, Байден однозначно не хочет налаживать отношения с Россией.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", – заявил Песков.
При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин комментировать реплику президента США.
"Не могу вам точно сказать", – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Тем временем вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев отметил в Facebook, что ожидания от новой администрации США "списаны этим хамским заявлением в утиль".
Косачев назвал заявление Байдена "водоразделом" и считает, что американская сторона должна извиниться перед Москвой.
Отметим, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".
Кроме того, Российская Федерация пригласила своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".