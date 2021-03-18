Байден назвал Путина "убийцей": в Кремле отреагировали на слова президента США

В Москве уверены, что Джо Байден не хочет налаживать отношения с Россией.

Высказывание американского президента Джо Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, являются "очень плохими".

Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его мнению, Байден однозначно не хочет налаживать отношения с Россией.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", – заявил Песков.

При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин комментировать реплику президента США.

"Не могу вам точно сказать", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Тем временем вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев отметил в Facebook, что ожидания от новой администрации США "списаны этим хамским заявлением в утиль".

Косачев назвал заявление Байдена "водоразделом" и считает, что американская сторона должна извиниться перед Москвой.

Отметим, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

Кроме того, Российская Федерация пригласила своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".