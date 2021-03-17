После заявления Байдена о "Путине-убийце" РФ отсылает своего посла из США

Российские дипломаты подчеркнули, что готовы работать над исправлением американско-российских отношений, которые в последнее время "зашли в тупик".

Российская Федерация пригласила своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

"Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что приоритетная цель для правительства России — определить возможные пути исправления отношений РФ и США на международной арене, которые, по словам Захаровой, "Вашингтон в последние годы завел в тупик".

Представитель министерства отметила, что они заинтересованы в недопуске "необратимой деградации" связей двух стран "если американцы осознают связанные с этим риски".

По словам Захаровой, эти вопросы будут обсуждаться во время консультаций МИД РФ, профильных ведомств страны и их послом в Вашингтоне.

Отметим, 17 марта было опубликовано свежее интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

16 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет, согласно которому Путин якобы "курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры Байдена в преддверии президентских выборов в США в 2020 году". Издание Reuters сообщало, что, согласно этому документу, одним из тех, через кого Путин пытался влиять на президентские выборы в США, якобы был внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

В мае 2020 года Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров на Петра Порошенко с Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, за вмешательство в американские выборы, а также за причастность к кибератакам на США.