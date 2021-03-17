Після заяви Байдена про "Путіна-вбивцю" РФ відсилає свого посла із США

Російські дипломати підкреслили, що готові працювати над виправленням американсько-російських відносин, які останнім часом "зайшли в глухий кут".

Російська Федерація запросила свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин із США". Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Міністерства закордонних справ Росії.

"Нова американська Адміністрація перебуває при владі майже два місяці, не за горами символічний рубіж у 100 днів, і це відповідний привід постаратися оцінити, що в команди Джо Байдена виходить, а що не дуже", — зазначила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Вона підкреслила, що пріоритетна мета для уряду Росії — визначити можливі шляхи виправлення відносин РФ і США на міжнародній арені, які, за словами Захарової, "Вашингтон в останні роки завів у глухий кут".

Представник міністерства зазначила, що вони зацікавлені в недопуску "незворотної деградації" зв'язків двох країн, "якщо американці усвідомлять пов'язані з цим ризики".

За словами Захарової, ці питання будуть обговорюватися під час консультацій МЗС РФ, профільних відомств країни і їхнього посла у Вашингтоні.

Зазначимо, що 17 березня було опубліковано свіже інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

16 березня головне розвідувальне управління США опублікувало звіт, згідно з яким Путін нібито "курирував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Байдена напередодні президентських виборів у США у 2020 році". Видання Reuters повідомляло, що, згідно з цим документом, одним з тих, через кого Путін намагався впливати на президентські вибори в США, нібито був позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач.

У травні 2020 року Деркач опублікував кілька аудіозаписів нібито розмов Петра Порошенка з Джо Байденом і головою Держдепу Джоном Керрі, які, за його словами, підтверджують, що Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу компанії "Burisma", членом якої був син віцепрезидента Хантер.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти народного депутата Андрія Деркача, а також проти трьох громадян Росії, за втручання в американські вибори, а також за причетність до кібератаки на США.