Байден назвав Путіна "вбивцею": в Кремлі відреагували на слова президента США

У Москві впевнені, що Джо Байден не хоче налагоджувати відносини з Росією.

Висловлювання американського президента Джо Байдена, який назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею, є "дуже поганими".

Таку думку висловив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

На його думку, Байден однозначно не хоче налагоджувати відносини з Росією.

"Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США", — заявив Пєсков.

При цьому він не зміг сказати, чи планує сам Путін коментувати репліку президента США.

"Не можу вам точно сказати", — відповів Пєсков на відповідне питання.

Тим часом віце-спікер Ради федерації РФ Костянтин Косачев зазначив у Facebook, що очікування від нової адміністрації США "списані цим хамським заявою в утиль".

Косачев назвав заяву Байдена "вододілом" і вважає, що американська сторона повинна вибачитися перед Москвою.

Зазначимо, 17 березня було опубліковано інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Крім того, Російська Федерація запросила свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися у контексті відносин з США".