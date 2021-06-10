Вилла XVIII века. Названо место проведения саммита Путина и Байдена (видео)

До постройки виллы на этой территории располагалось поместье римского чиновника.

Встреча президентов США и России пройдет на вилле La Grange ("Ла-Гранж") в Женеве. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба МИД Швейцарии.

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"16 июня легендарная вилла La Grange примет президентов Байдена и Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, проявленное при выборе", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин прилетит в Женеву непосредственно в день переговоров, 16 июня.

Ранее о La Grange как о возможном месте, где могут пройти переговоры Путина и Байдена, сообщало издание NZZ am Sonntag. Говорилось, что на вилле были замечены "люди в военных сапогах", которые осматривали здание, а в парке, в котором находятся вилла и отель, несколько дней находились сотрудники безопасности. Эту же информацию подтверждало агентство Reuters. Ранее сообщалось, что Путин и Байден встретятся в отеле InterContinental (Женева).

Вилла "Ла-Гранж" находится в центре парка площадью 21 гектар, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. Это самый большой городской парк. С 1917 года вилла принадлежит городу Женеве. Сейчас там размещена библиотека, проводятся экскурсии для туристов.

La Grange – исторический памятник, она была построена в 1768 году семьей банкира Марка Лиллуна. До постройки виллы на этой территории располагалось поместье римского чиновника Тита Фронто. На территории есть французский сад, беседка, оранжерея и библиотека, построенная в 1821 году.

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