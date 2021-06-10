Вілла XVIII століття. Назване місце проведення саміту Путіна та Байдена (відео)

До будівлі вілли на цій території розташовувався маєток римського чиновника.

Зустріч президентів США та Росії пройде на віллі La Grange ("Ла-Гранж") у Женеві. Про це повідомила в Twitter пресслужба МЗС Швейцарії.

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"16 червня легендарна вілла La Grange прийме президентів Байдена та Путіна. Швейцарія дякує обом країнам за довіру, проявлену під час вибору", — йдеться в повідомленні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін прилетить до Женеви безпосередньо в день переговорів, 16 червня.

Раніше про La Grange як про можливе місце, де можуть пройти переговори Путіна та Байдена, повідомляло видання NZZ am Sonntag. Йшлося про те, що на віллі були помічені "люди у військових чоботях", які оглядали будівлю, а в парку, в якому знаходяться вілла та готель, кілька днів перебували співробітники безпеки. Цю ж інформацію підтверджувало агентство Reuters. Раніше повідомлялося, що Путін і Байден зустрінуться в готелі InterContinental (Женева).

Вілла "Ла-Гранж" знаходиться в центрі парку площею 21 гектар, розташованого на березі Женевського озера, на околиці міста. Це найбільший міський парк. З 1917 року вілла належить місту Женеві. Зараз там розміщена бібліотека, проводяться екскурсії для туристів.

La Grange — історична пам'ятка, вона була побудована в 1768 році родиною банкіра Марка Ліллуна. До будівлі вілли на цій території розташовувався маєток римського чиновника Тита Фронто. На території є французький сад, альтанка, оранжерея і бібліотека, побудована в 1821 році.

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