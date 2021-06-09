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Мир Встреча Байдена и Путина

Саммит Байдена и Путина пройдет на старинной вилле в Женеве, – Reuters (фото)

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Байден, Путин, встреча, Женева, вилла,
Фото: коллаж Фокус | Байден и Путин

Швейцарская полиция уже окружила территорию вокруг здания 18-го века колючей проволокой. До этого возможным местом встречи называли отель InterContinental.

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин планируют провести свой саммит 16 июня на швейцарской вилле Ла Гранж, построенной еще в 18-м веке, с видом на Женевское озеро.

Как информирует Reuters, швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, установив по периметру баррикады и колючую проволоку.

Вилла расположена в парке на левом берегу Женевского озера. Из парка, усеянного секвойями, розовыми кустами и старинными фонтанами, открывается великолепный вид на Женевское озеро.

Путин, Байден, встреча,
Старинная вилла
Путин, Байден, вилла,
Вилла в Швейцарии
Путин, Байден, Женева,
Женевское озеро
Путин, Байден, Швейцария,
Вилла в Женеве
Путин, Байден, встреча,
Путин, Байден, вилла,
Путин, Байден, Женева,
Путин, Байден, Швейцария,

Лидеры двух стран будут обсуждать на встрече стратегическую ядерную стабильность и региональные конфликты.

Агентство напоминает также об обещании Байдена оказать давление на Путина в вопросе уважения права человека.

В свою очередь, Путин ожидает, что переговоры пройдут в позитивной атмосфере, однако не предвидит никакого прорыва.

Ранее появилась информация, что Путин и Байден встретятся в отеле InterContinental (Женева).

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал политику США и упрекнул за повторение ошибок СССР.

Лидеры США и России встретятся в Женеве через неделю – 16 июня. Фокус узнавал, о чем будут разговаривать лидеры двух стран и как саммит может отразиться на Украине.