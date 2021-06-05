"Переоценивают могущество". Путин перед встречей с Байденом сравнил "империю" США с СССР

Владимир Путин рассказал, о чем будет разговаривать с Джо Байденом, и обвинил США в "безосновательных" санкциях.

Президент России Владимир Путин раскритиковал политику Соединенных штатов Америки и упрекнул за повторение ошибок Советского союза. Такое заявление он сделал на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который транслировало Russia Today.

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Как сообщил Владимир Путин, главными темами для обсуждения с президентом США Джо Байденом станут глобальные конфликт, разоружении, пандемия коронавируса и климатические изменения. "У нас нет разногласий с США — у них есть", — подчеркнул глава Кремля. Он добавил, что сейчас отношения между Россией и США находятся на очень низком уровне из-за введения санкций и попыток сдержать развитие российской экономики.

"Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза, в чем проблема империй. Они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи, но проблемы растут", — прокомментировал Владимир Путин. — "США уверенной походкой, твердым шагом идут прямиком по пути Советского Союза".

По словам президента РФ, именно американцы делают первые шаги и безосновательно вводят ограничения против россиян. Он добавил, что власти США пытаются влиять на внутреннюю политику России, опираясь на силы внутри страны, которые "считают своими". При этом Владимир Путин утверждает, что россияне никогда не вмешиваются в политические процессы США, включая выборы.

Ранее Фокус выяснил, о чем Владимир Путин и Джо Байден будут говорить на встрече в Женеве 16 июня. Официальные сообщения подали максимально обтекаемо, но эксперты прогнозируют позитивные моменты для Украины.

Появилась информация, что Швейцария не аккредитует привитых "Спутником V" перед встречей Путина и Байдена. Одним из условий допуска журналистов организаторы назвали сертификат о вакцинации препаратами, которые одобрены в Европе.