Встреча Байдена и Путина: Швейцария не аккредитирует привитых "Спутником V"

Одним из условий допуска в Швейцарии назвали сертификат о полной вакцинации препаратами, одобренными в Европе.

На встречу президентов США и РФ – Джо Байдена и Владимира Путина – Швейцария не намерена аккредитировать тех журналистов, который привились "Спутником V". Об этом в среду, 2 июня, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя Федерального департамента по международным делам Швейцарии Пьера-Алена Эльштингера.

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"Нет. Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств", – заявил чиновник в ответ на соответствующий вопрос российского журналиста.

Швейцария уже открыла аккредитацию для СМИ на встречу двух президентов. В пресс-центре саммита быстрые тесты на COVID-19 будут бесплатными, а сам тест потребуется сделать всего единожды – перед получением бейджа. Чтобы его получить, представители СМИ должны показать либо сертификат о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за три дня до аккредитации, либо тест на антитела, сделанный не позже чем за два дня до получение документов. Подойдет также документальное подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.

При этом, как уверяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое решение Швейцарии никак не повлияет на организацию встречи глав государств.

На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: "Нет".

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. В ходе переговоров, как заявляют обе стороны, будут обсуждаться все "насущные вопросы" между Кремлем и Белым домом. Вероятным местом встречи станет отель InterContinental.

Фокус выяснил все, что возможно, об этом пятизвездочном отеле, его известных гостях и о встречах на высшем уровне, которые проходили в его стенах. Имея полувековую историю, InterContinental не раз принимал у себя кинозвезд и политиков, а потому ходят слухи, что отель буквально нашпигован подслушивающими устройствами.