Зустріч Байдена і Путіна: Швейцарія не акредитує щеплених "Супутником V"

Однією з умов допуску в Швейцарію назвали сертифікат про повну вакцинацію препаратами, схваленими в Європі.

На зустріч президентів США і РФ — Джо Байдена і Володимира Путіна — Швейцарія не має наміру акредитувати тих журналістів, який зробили щеплення "Супутником V". Про це в середу, 2 червня, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на офіційного представника Федерального департаменту з міжнародних справ Швейцарії П'єра-Алена Ельштингера.

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"Ні. Визнаними вакцинами вважаються ті, які були схвалені Федеральним офісом громадської охорони здоров'я та Європейським агентством лікарських засобів", — заявив чиновник у відповідь на відповідне питання російського журналіста.

Швейцарія вже відкрила акредитацію для ЗМІ на зустріч двох президентів. У прес-центрі саміту швидкі тести на COVID-19 будуть безкоштовними, а сам тест потрібно зробити всього один раз — перед отриманням бейджа. Щоб його отримати, представники ЗМІ повинні показати або сертифікат про повну вакцинацію, негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за три дні до акредитації, або тест на антитіла, зроблений не пізніше, ніж за два дні до отримання документів. Підійде також документальне підтвердження того, що журналіст нещодавно перехворів COVID-19.

При цьому, як запевняє прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, таке рішення Швейцарії ніяк не вплине на організацію зустрічі глав держав.

На питання чи вплине це на настрій російської сторони провести зустріч президентів Росії і США і чи не планується розглянути інший майданчик, Пєсков відповів: "Ні".

Нагадаємо, зустріч Путіна і Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. Під час переговорів, як заявляють обидві сторони, будуть обговорюватися всі "нагальні питання" між Кремлем і Білим домом. Імовірним місцем зустрічі стане готель InterContinental.

Фокус з'ясував все, що можливо, про цей п'ятизірковий готель, його відомих гостях і про зустрічі на вищому рівні, які проходили в його стінах. Маючи пів вікову історію, InterContinental не раз приймав у себе кінозірок і політиків, а тому ходять чутки, що готель буквально нашпигований пристроями для підслуховування.