"Переоцінюють могутність". Путін перед зустріччю з Байденом порівняв "імперію" США з СРСР

Володимир Путін розповів, про що говоритиме з Джо Байденом, і звинуватив США в "безпідставних" санкціях.

Президент Росії Володимир Путін розкритикував політику Сполучених штатів Америки і дорікнув за повторення помилок Радянського союзу. Таку заяву він зробив на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який транслювало Russia Today.

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Як повідомив Володимир Путін, головними темами для обговорення з президентом США Джо Байденом стануть глобальні конфлікт, роззброєння, пандемія коронавируса і кліматичні зміни. "У нас немає розбіжностей з США — у них є", — підкреслив глава Кремля. Він додав, що зараз відносини між Росією і США знаходяться на дуже низькому рівні через введення санкцій і спроб стримати розвиток російської економіки.

"Я розповім вам як колишній громадянин колишнього Радянського Союзу, в чому проблема імперій. Вони думають, що вони настільки могутні, що можуть дозволити собі невеликі помилки і промахи, але проблеми ростуть", — прокоментував Володимир Путін. — "США впевненою ходою, твердим кроком йдуть прямо по шляху Радянського Союзу".

За словами президента РФ, саме американці роблять перші кроки і безпідставно вводять обмеження проти росіян. Він додав, що влада США намагається впливати на внутрішню політику Росії, спираючись на сили всередині країни, які "вважають своїми". При цьому Володимир Путін стверджує, що росіяни ніколи не втручаються в політичні процеси США, включаючи вибори.

Раніше Фокус з'ясував, про що Володимир Путін і Джо Байден будуть говорити на зустрічі в Женеві 16 червня. Офіційні повідомлення подали максимально обтічно, але експерти прогнозують позитивні моменти для України.

З'явилася інформація, що Швейцарія не акредитує щеплених "Супутником V" перед зустріччю Путіна і Байдена. Однією з умов допуску журналістів організатори назвали сертифікат про вакцинацію препаратами, які схвалені в Європі.