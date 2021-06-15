"Борт №1" уже в Женеве: Байден прилетел на встречу с Путиным (фото)
Перед встречей с президентом РФ, глава Белого дома намерен провести переговоры с лидером Швейцарии Ги Пармеленом.
Президент США Джо Байден прилетел в Женеву (Швейцария), где на завтра запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.
Позже появилась информация, что самолет американского лидера приземлился в аэропорту Женевы.
Ранее сообщалось, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня начнется в 13:00. Путин прилетит в Женеву утром и первым приедет на виллу La Grange, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем туда приедет Байден.
Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.
Также известно, что Байден отказался от совместной пресс-конференции после встречи с Путиным. Сообщая об этом, представитель Белого дома заявил, что формат индивидуального общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим.
Фокус анализировал, о чем могут говорить Байден с Путиным в Женеве.