"Борт №1" уже в Женеве: Байден прилетел на встречу с Путиным (фото)

Перед встречей с президентом РФ, глава Белого дома намерен провести переговоры с лидером Швейцарии Ги Пармеленом.

Президент США Джо Байден прилетел в Женеву (Швейцария), где на завтра запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

[ + – ] "Борт №1" летит в Женеву

Позже появилась информация, что самолет американского лидера приземлился в аэропорту Женевы.

[ + – ] Самолет президента США

Ранее сообщалось, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня начнется в 13:00. Путин прилетит в Женеву утром и первым приедет на виллу La Grange, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем туда приедет Байден.

Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

Также известно, что Байден отказался от совместной пресс-конференции после встречи с Путиным. Сообщая об этом, представитель Белого дома заявил, что формат индивидуального общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим.

Фокус анализировал, о чем могут говорить Байден с Путиным в Женеве.