Стали известны детали встречи Байдена и Путина в Женеве

Вопрос Украины станет одной из тем переговоров, повестка которых очень широкая.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня, начнется в 13:00. Об этом со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова сообщило агентство "РБК".

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Путин прилетит в Женеву утром и первым приедет на виллу La Grange, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем туда приедет Байден. После церемонии фотографирования начнутся переговоры.

Они запланированы из трех частей. Сначала – беседа в узком составе, потом в расширенном. После кофе-брейка – продолжение переговоров. Затем президенты раздельно проведут пресс-конференции.

В переговорах в узком составе вместе с президентами примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Помощник президента РФ сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали повестку саммита и проговорили очередность вопросов. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, экономическое сотрудничество, проблемы климата и Арктики.

Поговорят и о региональных проблемах: Украине, Ближнем Востоке, Сирии, Ливии, Иране, Афганистане, Корейском полуострове, Нагорном Карабахе.

Ушаков не исключил, что президенты могут затронуть и другие вопросы, например Беларусь и Алексея Навального.

На вопрос о том, сколько продлятся переговоры, Ушаков ответил: "Все зависит от того, как пройдет дискуссия".

Напомним, ранее Фокус анализировал, о чем могут говорить Байден с Путиным в Женеве.

Сообщая об отказе Байдена от совместной пресс-конференции после встречи с Путиным, представитель Белого дома сказал, что формат индивидуального общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.