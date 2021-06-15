Стали відомі деталі зустрічі Байдена і Путіна в Женеві

Питання України стане однією з тем переговорів, порядок денний яких дуже широкий.

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві 16 червня, розпочнеться о 13:00. Про це з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова повідомило агентство "РБК".

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Путін прилетить до Женеви вранці і першим приїде на віллу La Grange, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім туди приїде Байден. Після церемонії фотографування почнуться переговори.

Вони заплановані з трьох частин. Спочатку — розмова у вузькому складі, потім у розширеному. Після кава-брейку — продовження переговорів. Потім президенти окремо проведуть пресконференції.

У переговорах у вузькому складі разом з президентами візьмуть участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Помічник президента РФ повідомив, що Москва і Вашингтон узгодили порядок саміту і проговорили черговість питань. Президенти обговорять стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, економічне співробітництво, проблеми клімату й Арктики.

Поговорять і про регіональні проблеми: України, Близького Сходу, Сирії, Лівії, Ірану, Афганістану, Корейського півострова, Нагірного Карабаху.

Ушаков не виключив, що президенти можуть торкнутися й інших питань, наприклад, Білорусі й Олексія Навального.

На питання про те, скільки триватимуть переговори, Ушаков відповів: "Усе залежить від того, як пройде дискусія".

Нагадаємо, що раніше Фокус аналізував, про що можуть говорити Байден з Путіним у Женеві.

Повідомляючи про відмову Байдена від спільної пресконференції після зустрічі з Путіним, представник Білого дому сказав, що формат індивідуального спілкування "з вільною пресою" є найбільш придатним.

Путін і Байден зустрінуться в Женеві 16 червня. Це буде перший американо-російський саміт з моменту переговорів Путіна з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року.