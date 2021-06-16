Кортеж під'їхав прямо до закритого трапу літака: Путін прилетів у Женеву (фото, відео)

Президент Швейцарії очікував прибуття російського колеги на ґанку вілли Ла Гранж, в якій пройде його зустріч із Байденом.

Президент Росії Володимир Путін прилетів до Женеви, де сьогодні, 16 червня, має відбутися його зустріч із президентом США Джо Байденом. Кортеж російського лідера підʼїхав прямо до закритого трапу літака. Про це повідомляє видання РБК.

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Варто зазначити, що Байден, який прилетів до Женеви напередодні, спустився по відкритому трапу літака.

Журналісти також зазначили, що біля борту зібралося багато охорони, а власне президента РФ довелося чекати тривалий час.

[ + – ] Путін прибув до Женеви: кортеж під'їхав прямо до закритого трапу літака

Пізніше видання "РІА Новини" поділилося відео з поїздкою кортежу Путіна по вулицях Женеви.

За інформацією журналістів, президент Швейцарії Гі Пармелен очікував російського лідера на ґанку вілли Ла Гранж, в якій пройде саміт.

РБК поділилося відео прибуття Путіна до вілли Ла Гранж.

Журналісти українського Telegram-каналу PavlovskyNews опублікували відео з поїздкою до вілли Ла Гранж і кортежу Джо Байдена.

Зазначимо, це буде перший американо-російський саміт із моменту переговорів Путіна з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року. Варто зазначити, що Байден відмовився від спільної пресконференції після сьогоднішньої зустрічі з Путіним. У Білому домі, коментуючи цей момент, підкреслили, вважають що формат "індивідуального спілкування з журналістами" більш підходящим.

Нагадаємо, раніше Фокус аналізував, про що можуть говорити Байден із Путіним у Женеві.