Україна, Китай, ядерна зброя і ПП-2: про що говоритимуть Байден з Путіним у Женеві

Лідери США і Росії зустрінуться в Женеві менше, ніж через два тижні — 16 червня. Фокус дізнавався, про що будуть розмовляти лідери двох країн і як саміт може відбитися на Україні.

Офіційні повідомлення, як прийнято, сформульовані максимально обтічно: пресслужба Кремля каже, що сторони обговорять перспективи російсько-американських відносин, міжнародну політику, боротьбу з пандемією коронавірусу, регіональні конфлікти і стратегічну стабільність. Прессекретар Білого дому Джейн Дженніфер Псакі зазначає, що Путін з Байденом обговорять "весь спектр нагальних питань", оскільки американська сторона прагне "відновити передбачуваність і стабільність" у відносинах між країнами.

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Фокус спробував спрогнозувати порядок саміту, вивчивши вже озвучені думки політиків, коментаторів та експертів.

США, РФ і Україна: чи є привід для оптимізму?

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і глава Російської Федерації Володимир Путін мають зустрітися на двосторонньому саміті в Женеві, 16 червня. Зустрічі передувало зростання напруженості у відносинах США і РФ — це і публічна заява Байдена "Так, Путін — вбивця" (і відповідь "хто обзивається, той так і називається"), взаємна висилка дипломатів і нові санкції США щодо Росії (у звʼязку з арештом опозиціонера Олексія Навального), непрямі звинувачення російських спецслужб у причетності до хакерських атак. Більше того, навіть коли дата саміту вже була узгоджена, Байден заявив, що "дасть Путіну зрозуміти, що американська сторона не буде стояти осторонь і не дозволить порушувати права людини". При цьому США несподівано поступилися в серйозному питанні: відмовилися перешкоджати завершенню проекту "Північний потік — 2". Для України це дійсно важлива річ.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, яка відбулася 6 травня, заявив українському "Інтерфаксу", що розмова Путіна і Байдена в Женеві "пройде в інтересах України".

"Більше того, ми вже отримали запевнення наших американських партнерів про те, що вони нічого не вирішуватимуть щодо України без урахування наших інтересів", — заявив тоді Кулеба.

[ + – ] Дмитро Кулеба впевнений, що розмова Путіна і Байдена "пройде в інтересах України"

20 травня в інтервʼю "Радіо НВ" голова МЗС України поділився, що, на його думку, переговори Путіна з Байденом не змінять ставлення США до України.

"Гра набагато складніша і Україна є дуже важливим партнером для Сполучених Штатів Америки. Тому я дуже спокійно реагую на всі конспірологічні теорії", — розповів голова української дипломатії.

27 травня перший президент України і керівник української делегації в ТКГ Донбасом Леонід Кравчук в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що майбутня зустріч Путіна і Байдена "обовʼязково позначиться на переговорах щодо конфлікту на сході України". Він вважає, що Путін з Байденом обговорюватимуть питання України, причому президент США "обовʼязково поставить питання перед російським лідером про необхідність покинути українську територію".

"Обовʼязково, я думаю, таке питання буде поставлено, і це, безумовно, вплине надалі на нашу роботу на мінському майданчику і в Нормандському форматі", — зазначив Кравчук.

[ + – ] Володимир Зеленський вважає, що обговорення українського питання буде попередньо погоджено з Києвом Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустріч лідерів США і РФ теж тримає в полі зору. Під час пресконференції 20 травня він заявив, що в розмові з Путіним Байден буде обговорювати українське питання лише з тих позицій, які Вашингтон попередньо погоджує з Києвом.

Тоді ж Зеленський поділився побоюванням, що в ході майбутньої зустрічі на США можуть "натиснути", змусивши зняти санкції зі споруджуваного газопроводу "Північний потік-2".

"Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це, кажу відверто, буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу", — попередив Зеленський. Однак незабаром після цього в Білому домі офіційно підтвердили намір Вашингтона відмовитися від санкцій щодо "Північного потоку-2". Уже 25 травня Байден заявив, що вони пішли на такий крок через те, що проект майже завершено, а нові обмеження можуть зашкодити відносинам США і Європи.

Побажання і "червоні лінії" для України

Керівниця "Українського фонду досліджень" Юлія Каздобіна, розповідаючи "Укрінформу" про очікування від майбутньої зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, зазначає, що перед переговорами українській стороні варто було б чітко сформулювати свої побажання і "червоні лінії". Втім, вважає експерт, саміт не принесе жодних конкретних зрушень або результатів і буде схожий скоріше на "якийсь обмін вимогами і погрозами".

Україна, за словами Каздобіної, стане лише одним з безлічі питань, які обговорюватимуть президенти США і РФ під час зустрічі в Женеві. Україна, вважає вона, можна розраховувати на підтримку Байдена в питанні територіальної цілісності нашої країни і на продовження політики стримування агресії Росії. Втім, підкреслює експерт, робити США це будуть, спираючись на власне бачення і свої інтереси.

Політолога і журналіста Віктора Каспрука бентежить той факт, що президент США не планує зустрічі із Зеленським перед самітом з Путіним.

"Думаю, це говорить про те, що у Вашингтоні вирішили не погоджувати повністю свої позиції з Києвом, поки не почують від Москви, що вона хоче від України", — пояснює Каспрук.

Політолог припускає, що якби спершу відбулася зустріч українського та американського президентів, то під час саміту в Женеві Байден був би готовий "тиснути на Путіна".

[ + – ] Володимир Путін і Джо Байден Фото: коллаж Фокус

"Втім, можна не сумніватися, що Путін готовий викинути на стіл свої козирі. Це і російські бомбардувальники в Сирії, і війська навколо кордонів України, і "Північний потік-2", і посилення Балтійського та Чорноморського флотів", — стверджує Каспрук.

Також експерт не виключає, що під час переговорів Путін спробує переконати Байдена, що Україна є зоною стратегічних інтересів Росії в обмін на обіцянку "не чіпати країни Балтії і Польщі". Втім, вважає Каспрук, українське питання навряд чи стане найголовнішим під час переговорів у Женеві.

Український політолог Максим Ялі поділився думкою, що за підсумками зустрічі президентів Росії і США не буде озвучено ніяких конкретних рішень щодо України, навіть якщо такі будуть досягнуті. І, за його словами, про результати саміту в Женеві для нашої країни можна буде судити лише через якийсь час.

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"Якщо Байден не піде на поступки Путіну щодо України — незабаром побачимо чергове загострення на Донбасі. У зворотному випадку, в українському інформаційному просторі представники влади знову заговорять про доцільність подачі води до Криму. Саме це для Кремля наразі головний пріоритет на короткострокову перспективу. Те ж щодо виборів в ОРДЛО за російським сценарієм", — розповідає Ялі.

Втім, вважає політолог, Вашингтон публічно заявлятиме про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, адже, за словами експерта, наша країна є головним "козирем" у "геополітичному преферансі Байдена з Путіним".

Український політолог Андрій Єрмолаєв у коментарі "Вістям" припустив, що однією з тем саміту в Женеві може стати ситуація на Донбасі.

"Це інструмент, якщо треба буде домовлятися про поступки, на які обидві сторони готові будуть піти. Гласно або негласно, але Києву можуть дати після цієї зустрічі сигнал, що питання Донбасу повинне розглядатися як внутрішня проблема", — стверджує політолог.

За його словами, у такому випадку Києву необхідно буде опрацьовувати нові підходи до відновлення територіальної цілісності країни.

"Не випадково Зеленський на пресконференції сказав про референдум, але не виносити ж на нього банальне "чи хочете війни": не виключаю, що на нього можуть винести питання особливих статусів для регіону", — підкреслив Єрмолаєв.

[ + – ] Зустріч Путіна і Байдена Фото: УП

Про що ще можуть говорити Путін і Байден у Женеві

1 червня представник Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що Вашингтон розглядає майбутню зустріч як "життєво важливу частину захисту інтересів Америки". "Президент Байден зустрічається з Володимиром Путіним через розбіжності, а не всупереч їм. Байден — найефективніший комунікатор американських цінностей і пріоритетів, і пряма розмова з президентом Путіним — найефективніший спосіб зрозуміти, які в Росії плани і наміри", — зазначила Жан-Пʼєр.

А на наступний день російська газета "Комерсант" з посиланням на свої джерела в Москві і Вашингтоні написала, що адміністрації президентів намагаються узгодити спільну заяву Путіна і Байдена, яку ті оприлюднять за підсумками саміту в Женеві. Правда, з цього приводу заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков уже повідомив, що "шліфування" тексту може тривати аж до дня зустрічі в Женеві.

"Якщо сторонам вдасться домовитися про зміст тексту і конкретні формулювання, це вже буде досягненням, оскільки з попередньою американською адміністрацією Кремлю цього зробити не вдалося", — стверджує видання.

Договір СНО-3

Політолог Данило Богатирьов зазначив, що однією з важливих тем під час зустрічі Путіна і Байдена стане також договір СНО-3 (договір між США і РФ про подальше взаємне скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь, ухвалений у 2010 році).

"РФ і США не хочуть скочування до гарячої/ядерної війни, а тому продовжили СНО-3 і будуть продовжувати інші подібні договори", — розповів Богатирьов.

"Поганий мир"

Політолог Руслан Бортнік заявив, що однією з важливих тем саміту може стати питання відновлення дипломатичних відносин, які погіршуються в останні кілька років.

"Крім того, мова піде про економічні відносини і конкуренцію, тому говорять про спільну протидію загрозі COVID-19 і тероризму", — сказав Бортнік.

Регіональні конфлікти

Також, вважає Руслан Бортнік, лідери США і РФ під час переговорів будуть обговорювати ситуацію в Сирії, Ірані, Нагірному Карабасі і Білорусі.

Китай і Арктика

Політолог Андрій Єрмолаєв припускає, що під час саміту Путін з Байденом обговорять стратегічні питання міжнародної політики.

"Це питання Китаю — США шукають шляхи стримування його зближення з РФ. Питання Арктики, адже саме через неї внаслідок потепління можуть пройти морські шляхи", — зазначив Єрмолаєв.

Крім того, стверджує він, президенти в Женеві можуть обговорювати баланс сил у Європі, у тому числі — в газових питаннях.

"Північний потік — 2"

Віктор Каспрук вважає, що головним питанням майбутнього саміту президентів США і Росії в столиці Швейцарії може стати питання газопроводу "Північний потік-2".

"Але тут необхідно враховувати, що санкції вже введені, і їх повністю скасувати Байден не зможе, оскільки це б принесло величезні репутаційні втрати для Сполучених Штатів", — стверджує експерт.

Last but not least

Також не виключено, що під час зустрічі Байден з Путіним порушать питання придушення свободи слова в РФ і політичних переслідувань, у тому числі — опозиціонера і засновника російського "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального. Тут варто згадати, що до 2 червня США повинні були ввести другий пакет санкцій, повʼязаних зі справою Навального. У звʼязку з цим видання Foreign Policy зазначало, що Байдену доведеться зробити вибір: або ввести жорсткі санкції і поставити саміт під загрозу зриву, або помʼякшити список санкційного пакету, "прогнувшись" перед РФ. Автор статті припускає і третій варіант: "адміністрація Байдена може тихо проігнорувати дату введення санкцій, подивитися на результати зустрічі з Путіним і лише за її підсумками вирішити питання про подальші каральні заходи". Видання нагадує, що саме так вчинив свого часу Дональд Трамп, перечекавши півроку після історії з отруєнням Скрипаля.

Отже, список тем для обговорення в лідерів Росії і США досить великий. І, ймовірно, далеко не всі з них вийде обговорити 16 червня. Проте безліч експертів з нетерпінням чекають на ці переговори, називаючи їх головною політичною подією якщо не всього літа, то точно червня 2021 року.

"Незрозуміло, навіщо це США": зустріч Байдена з Путіним не у всіх викликає захоплення

Далеко не всі вважають прийдешню двосторонню зустріч американського і російського лідерів вдалою ідеєю. Так, керівник організації "Freedom House" Девід Крамер розповів "Радіо Свобода", що не розуміє, навіщо взагалі організовується ця зустріч, заявивши, що вважає будь-які переговори з Путіним безглуздими.

"Саміти скликаються, коли є надія на досягнення результатів. Чого ми можемо очікувати від цієї зустрічі? Обіцянок Путіна припинити хакерські атаки, втручання в наші вибори або припинити переслідування опозиції всередині країни? У їх виконання неможливо повірити", — розповів Крамер.

Голова "Freedom House" заявив, що не знає, яку вигоду США можуть отримати від прийдешньої зустрічі Байдена з Путіним. За його словами, позитивний результат у саміту буде лише в тому випадку, якщо американський лідер пригрозить своєму російському колезі персональними санкціями.

Американський журналіст Девід Саттер також зазначає, що для нього є "дуже великою загадкою", чому Байден зважився на зустріч з Путіним.

"Саміт фактично зміцнить позиції Путіна, дасть сигнал російському народу, що світ поважає Путіна. Це саме те, що потрібно Путіну", — розповів Саттер.

Ерік Ширяєв, керівник лабораторії репутаційної політики Університету Джорджа Мейсона США, також поділився думкою, що прийдешні переговори, швидше за все, не призведуть ні до яких результатів. За його словами, подібним кроком Байден намагається продемонструвати американському виборцеві, що він є надійною людиною і гарантом стабільності.

"Для американської громадськості, особливо для демократів, це може бути непоганим сигналом: бачите, наш президент діє відповідально, він, незважаючи на санкції, хоче встановити ділові робочі відносини з Кремлем", — зазначив Ширяєв.

Чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров — який також був у рядах системної опозиції — у статті для WSJ також зазначив, що невідомо що отримають США від майбутнього саміту.

"Історія не раз демонструвала, що політика умиротворення щодо диктатора лише переконує його в тому, що ви занадто слабкі, щоб протистояти йому, і провокує подальшу агресію", — написав Каспаров.

США, на думку російського опозиціонера, нічого не потрібно від Путіна, крім того, щоб РФ перестала втручатися на території інших країн, втручатися в чужі вибори і здійснювати хакерські атаки з політичними вбивствами. Однак, вважає Каспаров, лідер Росії не зупиниться, якщо його не зупинять інші.

[ + – ] Гаррі Каспаров: "Так, навіть Рональд Рейган зустрічався з Радами. Але він робив це ... з позиції сили" Фото: facebook/kasparovhome

Каспаров пише, що Захід повинен вести стосовно Путіна більш жорстку політику, у тому числі — провчивши Олександра Лукашенка.

"Нормалізація відносин з диктатурою лише нормалізує диктатуру. Так, навіть Рональд Рейган зустрічався з Радами. Але він робив це, предʼявляючи конкретні вимоги в галузі національної та глобальної безпеки, а також з позиції сили. Для зустрічі Байдена і Путіна поки такого порядку немає", — стверджує Каспаров.

[ + – ] Володимир Путін і Джозеф Байден Фото: RTVI

"Не потрібно боятися": що думають про зустріч Байдена і Путіна у світі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 25 травня, незабаром після узгодження дати зустрічі Байдена і Путіна в Женеві, зазначила, що вона буде рада, якщо ці переговори все ж відбудуться.

"Такі зустрічі завжди були, навіть у період "холодної війни". У дипломатії є тільки один шанс — якщо люди розмовляють одне з одним", — заявила Меркель.

Голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс 26 травня на своїй сторінці у Twitter написав, що швейцарці раді запропонувати "добрі послуги США і РФ" у вигляді майданчика для переговорів, підкресливши, що їхня країна "прихильна до діалогу та дипломатії".

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов 27 травня сказав російському "Інтерфаксу", що Путіну і Байдену в Женеві "буде про що поговорити", зазначивши, що з новим лідером США "можна домовлятися".

"Треба будувати довіру. Команда колишнього президента США виявилася ненадійною. На жаль, це так. Але наразі треба говорити, сперечатися, і в кінцевому рахунку це дасть позитивний результат", — порадив колегам Горбачов. Він заявив, що РФ і США можуть вибудувати довірчий діалог, зазначивши, що це необхідно для відновлення стратегічної стабільності. Також Горбачов підкреслив, що сторонам, хоч це і буде важко, необхідно вирішувати регіональні конфлікти.

"Не треба боятися переговорів. Треба зустрічатися", — резюмував колишній лідер СРСР.

29 травня в офісі Генсека ООН Антоніу Гутерреша розповіли "РИА Новостям", що той також вітає новину про зустріч Путіна і Байдена 16 червня. Гутерреш розраховує, що в президентів США і РФ вийде вибудувати конструктивний діалог про роззброєння та контроль над озброєннями, у тому числі — через нову угоду, яка може замінити СНО-3.

Провідний економіст Центру міжнародних економічних звʼязків Китаю (CCIEE) Чень Веньлін 29 травня заявила ТАСС, що вважає майбутню зустріч Путіна з Байденом "важливою подією, яка повинна позитивно позначитися на ситуації у світі", зазначивши, що Китай дотримується подібних позицій з Росією в ключових питаннях міжнародного порядку.