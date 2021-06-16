Кортеж подъехал прямо к закрытому трапу самолета: Путин прилетел в Женеву (фото, видео)

Президент Швейцарии ожидал прибытия российского коллеги на крыльце виллы Ла Гранж, в которой пройдет его встреча с Байденом.

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву, где сегодня, 16 июня, должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом. Кортеж российского лидера подъехал прямо к закрытому трапу самолета. Об этом сообщает издание РБК.

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Примечательно, что Байден, прилетевший в Женеву накануне, спустился по открытому трапу самолета.

Журналисты также отметили, что возле борта собралось много охраны, а самого президента РФ пришлось ждать длительное время.

[ + – ] Путин прибыл в Женеву: кортеж подъехал прямо к закрытому трапу самолета

Позже издание "РИА Новости" поделилось видео с поездкой кортежа Путина по улицам Женевы.

По информации журналистов, президент Швейцарии Ги Пармелен ожидал российского лидера на крыльце виллы Ла Гранж, в которой пройдет саммит.

РБК поделилось видео прибытия Путина к вилле Ла Гранж.

Журналисты украинского Telegram-канала PavlovskyNews опубликовали видео с поездкой к вилле Ла Гранж и кортежа Джо Байдена.

Отметим, это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Примечательно, что Байден отказался от совместной пресс-конференции после сегодняшней встречи с Путиным. В Белом доме, комментируя этот момент, подчеркнули, считают что формат "индивидуального общения с журналистами" более подходящим.

Напомним, ранее Фокус анализировал, о чем могут говорить Байден с Путиным в Женеве.