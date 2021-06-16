"Великі держави": стали відомі перші деталі розмови Байдена та Путіна (відео)

За словами глави Білого дому, у відносинах між країнами накопичилося безліч питань, які необхідно вирішити на вищому рівні.

Сьогодні, 16 червня, в Женеві проходить двосторонній саміт президента РФ Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена. Перед початком закритої частини переговорів лідери країн обмінялися любʼязностями. Відповідне відео опублікував телеканал "Дождь".

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Путін подякував своєму американському колезі за те, що той виступив з ініціативою провести зустріч.

"Знаю, що у Вас була довга поїздка, багато роботи. Проте, в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань, які потребують обговорення на вищому рівні, і, сподіваюся, наша зустріч буде продуктивною", — зазначив Путін.

У відповідь на це Байден заявив, що вважає будь-яку особисту зустріч корисною. Також він підкреслив, що вони намагаються визначити, де в них є спільні питання і за якими з них можна працювати разом.

"А там, де в нас є розбіжності, ми повинні зробити все для того, щоб ми змогли раціонально і передбачувано обговорити питання — дві великі держави (two great powers)", — сказав Байден.

Після цього журналістів попросили покинути зал.

[ + – ] Байден під час переговорів із Путіним у Женеві назвав США й РФ "двома великими державами"

Пізніше видання РБК повідомило, що переговори у вузькому складі (президенти, глава Держдепу США, керівник МЗС РФ і перекладачі) закінчилися. Далі повинні послідувати переговори в розширеному форматі, які триватимуть до невеликої перерви.

Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом. Очікується, що їхні переговори триватимуть 4-5 годин. Варто зазначити, що під час привітання саме Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання.

Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.

Раніше президент України Володимир Зеленський також поділився своїми очікуваннями від зустрічі Байдена з Путіним.