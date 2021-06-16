"Великі держави": стали відомі перші деталі розмови Байдена та Путіна (відео)
За словами глави Білого дому, у відносинах між країнами накопичилося безліч питань, які необхідно вирішити на вищому рівні.
Сьогодні, 16 червня, в Женеві проходить двосторонній саміт президента РФ Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена. Перед початком закритої частини переговорів лідери країн обмінялися любʼязностями. Відповідне відео опублікував телеканал "Дождь".
Путін подякував своєму американському колезі за те, що той виступив з ініціативою провести зустріч.
"Знаю, що у Вас була довга поїздка, багато роботи. Проте, в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань, які потребують обговорення на вищому рівні, і, сподіваюся, наша зустріч буде продуктивною", — зазначив Путін.
У відповідь на це Байден заявив, що вважає будь-яку особисту зустріч корисною. Також він підкреслив, що вони намагаються визначити, де в них є спільні питання і за якими з них можна працювати разом.
"А там, де в нас є розбіжності, ми повинні зробити все для того, щоб ми змогли раціонально і передбачувано обговорити питання — дві великі держави (two great powers)", — сказав Байден.
Після цього журналістів попросили покинути зал.
Пізніше видання РБК повідомило, що переговори у вузькому складі (президенти, глава Держдепу США, керівник МЗС РФ і перекладачі) закінчилися. Далі повинні послідувати переговори в розширеному форматі, які триватимуть до невеликої перерви.
Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом. Очікується, що їхні переговори триватимуть 4-5 годин. Варто зазначити, що під час привітання саме Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання.
Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.
Раніше президент України Володимир Зеленський також поділився своїми очікуваннями від зустрічі Байдена з Путіним.