"Великие державы": стали известны первые детали разговора Байдена и Путина (видео)

По словам главы Белого дома, в отношениях между странами накопилось множество вопросов, которые необходимо решить на высшем уровне.

Сегодня, 16 июня, в Женеве проходит двусторонний саммит президента РФ Владимира Путина и его американской коллеги Джо Байдена. Перед началом закрытой части переговоров лидеры стран обменялись любезностями. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Дождь".

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Путин поблагодарил своего американского коллегу за то, что тот выступил с инициативой провести встречу.

"Знаю, что у Вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее, в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне, и, надеюсь, наша встреча будет продуктивной", — отметил Путин.

В ответ на это Байден заявил, что считает любую личную встречу полезной. Также он подчеркнул, что они пытаются определить, где у них есть общие вопросы и по каким из них можно работать вместе.

"А там, где у нас есть разногласия, мы должны сделать все для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо обсудить вопросы – две великие державы (two great powers)", — сказал Байден.

После этого журналистов попросили покинуть зал.

[ + – ] Байден во время переговоров с Путиным в Женеве назвал США и РФ "двумя великими державами"

Позже издание РБК сообщило, что переговоры в узком составе (президенты, глава Госдепа США, руководитель МИД РФ и переводчики) закончились. Далее должны последовать переговоры в расширенном формате, которые продлятся до небольшого перерыва.

Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени. Ожидается, что их переговоры продлятся 4-5 часов. Примечательно, что во время приветствия именно Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия.

Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также поделился своими ожиданиями от встречи Байдена с Путиным.